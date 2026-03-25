アーセナルに痛手…ふくらはぎ負傷のエゼが4〜6週間の離脱へ
アーセナルのFWエベレチ・エゼが約1か月欠場する可能性があるようだ。英『BBC』が伝えた。
17日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷したエゼ。続く22日のカラバオ杯決勝マンチェスター・C戦でメンバー外となるだけでなく、3月の親善試合に臨むイングランド代表の不参加が発表されていた。
関係者によると、エゼの離脱期間は4〜6週間となる可能性があり、クラブはエゼの怪我の全容を把握するために今週中に最終的な検査を行うという。
カラバオ杯では決勝で敗れたものの、プレミアリーグ、UEFAチャンピオンズリーグ、FA杯のタイトル獲得を狙うアーセナルにとって、エゼの離脱は大きな痛手となりそうだ。
17日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷したエゼ。続く22日のカラバオ杯決勝マンチェスター・C戦でメンバー外となるだけでなく、3月の親善試合に臨むイングランド代表の不参加が発表されていた。
関係者によると、エゼの離脱期間は4〜6週間となる可能性があり、クラブはエゼの怪我の全容を把握するために今週中に最終的な検査を行うという。
カラバオ杯では決勝で敗れたものの、プレミアリーグ、UEFAチャンピオンズリーグ、FA杯のタイトル獲得を狙うアーセナルにとって、エゼの離脱は大きな痛手となりそうだ。