VANGUARDから機能重視の三脚ケース「VEO ACTION」 シンプル設計の「VESTA ACTION」も
株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの三脚ケース「VEO ACTION（ヴィオアクション）」シリーズおよび「VESTA ACTION（ヴェスタアクション）」シリーズを4月3日（金）に発売する。
三脚を保護しながら持ち運べる専用ケース。VEO ACTIONは大きく開くワイドオープン構造と小物ポケットを備えた多機能モデル、一方のVESTA ACTIONはダブルファスナーを採用したシンプルで扱いやすいモデルとして展開する。いずれも4つのサイズをラインアップする。
VEO ACTIONシリーズ
ワイドオープン構造を採用し、三脚の出し入れをしやすくしたというモデル。パッド入りショルダーストラップとハンドルのほか、小物ポケットも備える。縮長約580～940mmに対応する4サイズを展開する。
小物ポケット
VEO ACTION 60対応三脚長（収納時）：約580mm 内寸：600×100×100mm 外形寸法：650×130×130mm 耐荷重：3kg 質量：0.38kg
VEO ACTION 70対応三脚長（収納時）：約700m 内寸：720×120×160mm 外形寸法：760×140×170mm 耐荷重：3kg 質量：0.44kg
VEO ACTION 80対応三脚長（収納時）：約810mm 内寸：830×120×160mm 外形寸法：870×140×170mm 耐荷重：4kg 質量：0.5kg
VEO ACTION 90対応三脚長（収納時）：約940mm 内寸：960×120×160mm 外形寸法：1,000×140×170mm 耐荷重：4.5kg 質量：0.56kg
VESTA ACTIONシリーズ
ダブルファスナーを採用したシンプルな構成を採用。ショルダーストラップが付属する。約450～800mmの4サイズをラインナップする。