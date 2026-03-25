株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの三脚ケース「VEO ACTION（ヴィオアクション）」シリーズおよび「VESTA ACTION（ヴェスタアクション）」シリーズを4月3日（金）に発売する。

三脚を保護しながら持ち運べる専用ケース。VEO ACTIONは大きく開くワイドオープン構造と小物ポケットを備えた多機能モデル、一方のVESTA ACTIONはダブルファスナーを採用したシンプルで扱いやすいモデルとして展開する。いずれも4つのサイズをラインアップする。

VEO ACTIONシリーズ

ワイドオープン構造を採用し、三脚の出し入れをしやすくしたというモデル。パッド入りショルダーストラップとハンドルのほか、小物ポケットも備える。縮長約580～940mmに対応する4サイズを展開する。

小物ポケット

VEO ACTION 60

VEO ACTION 70

VEO ACTION 80

VEO ACTION 90

VESTA ACTIONシリーズ

対応三脚長（収納時）：約580mm 内寸：600×100×100mm 外形寸法：650×130×130mm 耐荷重：3kg 質量：0.38kg対応三脚長（収納時）：約700m 内寸：720×120×160mm 外形寸法：760×140×170mm 耐荷重：3kg 質量：0.44kg対応三脚長（収納時）：約810mm 内寸：830×120×160mm 外形寸法：870×140×170mm 耐荷重：4kg 質量：0.5kg対応三脚長（収納時）：約940mm 内寸：960×120×160mm 外形寸法：1,000×140×170mm 耐荷重：4.5kg 質量：0.56kg

ダブルファスナーを採用したシンプルな構成を採用。ショルダーストラップが付属する。約450～800mmの4サイズをラインナップする。

VESTA ACTION 45

VESTA ACTION 60

VESTA ACTION 70

VESTA ACTION 80

対応三脚長（収納時）：約450mm 内寸：450×100×140mm 外形寸法：470×110×150mm 耐荷重：2kg 質量：0.18kg対応三脚長（収納時）：約600mm 内寸：600×100×140mm 外形寸法：620×110×150mm 耐荷重：3kg 質量：0.22kg対応三脚長（収納時）：約700mm 内寸：700×130×170mm 外形寸法：720×140×180mm 耐荷重：3.5kg 質量：0.28kg対応三脚長（収納時）：約800mm 内寸：800×130×170mm 外形寸法：820×140×180mm 耐荷重：4kg 質量：0.3kg