

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61582.19 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61178.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60798.99 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59519.44 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58656.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58107.64 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57456.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56513.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55393.93 25日移動平均線

55036.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)

55010.60 均衡表基準線(日足)

55010.60 均衡表転換線(週足)

55008.29 均衡表雲上限(日足)

54370.73 13週移動平均線



53749.62 ★日経平均株価25日終値



53369.73 75日移動平均線

53331.18 ボリンジャー:-1σ(25日)

53329.43 均衡表雲下限(日足)

53304.95 6日移動平均線

52964.08 均衡表転換線(日足)

52227.98 ボリンジャー:-1σ(13週)

51964.99 26週移動平均線

51845.04 均衡表基準線(週足)

51268.43 ボリンジャー:-2σ(25日)

50085.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

49205.68 ボリンジャー:-3σ(25日)

48893.66 ボリンジャー:-1σ(26週)

47942.47 ボリンジャー:-3σ(13週)

47406.30 200日移動平均線

45822.33 ボリンジャー:-2σ(26週)

42751.00 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 37.17(前日30.14)

ST.Slow(9日) 38.51(前日45.54)



ST.Fast(13週) 41.54(前日36.40)

ST.Slow(13週) 53.95(前日52.24)



［2026年3月25日］



株探ニュース

