　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61582.19　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61178.97　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60798.99　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59519.44　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58656.24　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58107.64　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57456.69　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56513.48　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55393.93　　25日移動平均線
55036.32　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55010.60　　均衡表基準線(日足)
55010.60　　均衡表転換線(週足)
55008.29　　均衡表雲上限(日足)
54370.73　　13週移動平均線

53749.62　　★日経平均株価25日終値

53369.73　　75日移動平均線
53331.18　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
53304.95　　6日移動平均線
52964.08　　均衡表転換線(日足)
52227.98　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51964.99　　26週移動平均線
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51268.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50085.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
49205.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48893.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47942.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47406.30　　200日移動平均線
45822.33　　ボリンジャー:-2σ(26週)
42751.00　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　37.17(前日30.14)
ST.Slow(9日)　　38.51(前日45.54)

ST.Fast(13週)　 41.54(前日36.40)
ST.Slow(13週)　 53.95(前日52.24)

［2026年3月25日］

株探ニュース