　3月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1529銘柄、下落は1388銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが99銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　111.2　 +16.2（ +17.1%）
2位 <4598>　デルタフライ　　　　245　　 +32（ +15.0%）
3位 <6862>　ミナトＨＤ　　　 2460.1　+263.1（ +12.0%）
4位 <9880>　イノテック　　　 2705.1　+146.1（　+5.7%）
5位 <3753>　フライト　　　　　　169　　　+9（　+5.6%）
6位 <3110>　日東紡　　　　　　23360　 +1000（　+4.5%）
7位 <7608>　ＳＫジャパン　　　　840　　 +30（　+3.7%）
8位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1590　　 +48（　+3.1%）
9位 <4592>　サンバイオ　　　　 1984　　 +57（　+3.0%）
10位 <6629>　Ｔホライゾン　　　　950　　 +23（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4882>　ペルセウス　　　　145.1　 -81.9（ -36.1%）
2位 <2553>　Ｏｎｅ中国５　　 1810.2　-534.8（ -22.8%）
3位 <7570>　橋本総業ＨＤ　　　 1200　　-185（ -13.4%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
5位 <4098>　チタン　　　　　 1241.1　 -56.9（　-4.4%）
6位 <3103>　ユニチカ　　　　 1353.5　 -43.5（　-3.1%）
7位 <4888>　ステラファ　　　　　814　　 -26（　-3.1%）
8位 <9820>　ジェネックス　　 3620.5　 -99.5（　-2.7%）
9位 <3672>　オルトＰ　　　　　 40.9　　-1.1（　-2.6%）
10位 <9072>　ニッコンＨＤ　　 4440.9　-103.1（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2801>　キッコマン　　　　 1366　 +31.0（　+2.3%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3409　 +58.0（　+1.7%）
3位 <9104>　商船三井　　　　　 6640　　+108（　+1.7%）
4位 <2282>　日ハム　　　　　　 7000　　 +93（　+1.3%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　 8578　　+100（　+1.2%）
6位 <7974>　任天堂　　　　　　 9060　　 +80（　+0.9%）
7位 <8697>　日本取引所　　　　 1898　 +16.5（　+0.9%）
8位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　28629.5　+209.5（　+0.7%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 1950　 +13.5（　+0.7%）
10位 <5706>　三井金属　　　　　31839　　+209（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8830>　住友不　　　　　 4560.7　 -66.3（　-1.4%）
2位 <8802>　菱地所　　　　　 4498.2　 -60.8（　-1.3%）
3位 <4307>　野村総研　　　　 4195.1　 -50.9（　-1.2%）
4位 <6976>　太陽誘電　　　　 4065.2　 -42.8（　-1.0%）
5位 <2269>　明治ＨＤ　　　　　 3910　　 -40（　-1.0%）
6位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 4237.1　 -36.9（　-0.9%）
7位 <8058>　三菱商　　　　　　 5511　　 -45（　-0.8%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4180.2　 -33.8（　-0.8%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　31000　　-240（　-0.8%）
10位 <9503>　関西電　　　　　 2604.2　 -19.8（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース