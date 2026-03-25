[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1529銘柄・下落1388銘柄（東証終値比）
3月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1529銘柄、下落は1388銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが99銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4576> ＤＷＴＩ 111.2 +16.2（ +17.1%）
2位 <4598> デルタフライ 245 +32（ +15.0%）
3位 <6862> ミナトＨＤ 2460.1 +263.1（ +12.0%）
4位 <9880> イノテック 2705.1 +146.1（ +5.7%）
5位 <3753> フライト 169 +9（ +5.6%）
6位 <3110> 日東紡 23360 +1000（ +4.5%）
7位 <7608> ＳＫジャパン 840 +30（ +3.7%）
8位 <6232> ＡＣＳＬ 1590 +48（ +3.1%）
9位 <4592> サンバイオ 1984 +57（ +3.0%）
10位 <6629> Ｔホライゾン 950 +23（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4882> ペルセウス 145.1 -81.9（ -36.1%）
2位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 1810.2 -534.8（ -22.8%）
3位 <7570> 橋本総業ＨＤ 1200 -185（ -13.4%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <4098> チタン 1241.1 -56.9（ -4.4%）
6位 <3103> ユニチカ 1353.5 -43.5（ -3.1%）
7位 <4888> ステラファ 814 -26（ -3.1%）
8位 <9820> ジェネックス 3620.5 -99.5（ -2.7%）
9位 <3672> オルトＰ 40.9 -1.1（ -2.6%）
10位 <9072> ニッコンＨＤ 4440.9 -103.1（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1366 +31.0（ +2.3%）
2位 <6702> 富士通 3409 +58.0（ +1.7%）
3位 <9104> 商船三井 6640 +108（ +1.7%）
4位 <2282> 日ハム 7000 +93（ +1.3%）
5位 <4062> イビデン 8578 +100（ +1.2%）
6位 <7974> 任天堂 9060 +80（ +0.9%）
7位 <8697> 日本取引所 1898 +16.5（ +0.9%）
8位 <7741> ＨＯＹＡ 28629.5 +209.5（ +0.7%）
9位 <8267> イオン 1950 +13.5（ +0.7%）
10位 <5706> 三井金属 31839 +209（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8830> 住友不 4560.7 -66.3（ -1.4%）
2位 <8802> 菱地所 4498.2 -60.8（ -1.3%）
3位 <4307> 野村総研 4195.1 -50.9（ -1.2%）
4位 <6976> 太陽誘電 4065.2 -42.8（ -1.0%）
5位 <2269> 明治ＨＤ 3910 -40（ -1.0%）
6位 <9022> ＪＲ東海 4237.1 -36.9（ -0.9%）
7位 <8058> 三菱商 5511 -45（ -0.8%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4180.2 -33.8（ -0.8%）
9位 <5801> 古河電 31000 -240（ -0.8%）
10位 <9503> 関西電 2604.2 -19.8（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4576> ＤＷＴＩ 111.2 +16.2（ +17.1%）
2位 <4598> デルタフライ 245 +32（ +15.0%）
3位 <6862> ミナトＨＤ 2460.1 +263.1（ +12.0%）
4位 <9880> イノテック 2705.1 +146.1（ +5.7%）
5位 <3753> フライト 169 +9（ +5.6%）
6位 <3110> 日東紡 23360 +1000（ +4.5%）
7位 <7608> ＳＫジャパン 840 +30（ +3.7%）
8位 <6232> ＡＣＳＬ 1590 +48（ +3.1%）
9位 <4592> サンバイオ 1984 +57（ +3.0%）
10位 <6629> Ｔホライゾン 950 +23（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4882> ペルセウス 145.1 -81.9（ -36.1%）
2位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 1810.2 -534.8（ -22.8%）
3位 <7570> 橋本総業ＨＤ 1200 -185（ -13.4%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <4098> チタン 1241.1 -56.9（ -4.4%）
6位 <3103> ユニチカ 1353.5 -43.5（ -3.1%）
7位 <4888> ステラファ 814 -26（ -3.1%）
8位 <9820> ジェネックス 3620.5 -99.5（ -2.7%）
9位 <3672> オルトＰ 40.9 -1.1（ -2.6%）
10位 <9072> ニッコンＨＤ 4440.9 -103.1（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1366 +31.0（ +2.3%）
2位 <6702> 富士通 3409 +58.0（ +1.7%）
3位 <9104> 商船三井 6640 +108（ +1.7%）
4位 <2282> 日ハム 7000 +93（ +1.3%）
5位 <4062> イビデン 8578 +100（ +1.2%）
6位 <7974> 任天堂 9060 +80（ +0.9%）
7位 <8697> 日本取引所 1898 +16.5（ +0.9%）
8位 <7741> ＨＯＹＡ 28629.5 +209.5（ +0.7%）
9位 <8267> イオン 1950 +13.5（ +0.7%）
10位 <5706> 三井金属 31839 +209（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8830> 住友不 4560.7 -66.3（ -1.4%）
2位 <8802> 菱地所 4498.2 -60.8（ -1.3%）
3位 <4307> 野村総研 4195.1 -50.9（ -1.2%）
4位 <6976> 太陽誘電 4065.2 -42.8（ -1.0%）
5位 <2269> 明治ＨＤ 3910 -40（ -1.0%）
6位 <9022> ＪＲ東海 4237.1 -36.9（ -0.9%）
7位 <8058> 三菱商 5511 -45（ -0.8%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4180.2 -33.8（ -0.8%）
9位 <5801> 古河電 31000 -240（ -0.8%）
10位 <9503> 関西電 2604.2 -19.8（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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