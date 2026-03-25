国会です。来年度予算案の年度内成立は極めて厳しい情勢となっています。

高市首相はホルムズ海峡の安全な航行を確保するため、将来的に自衛隊が機雷の掃海などを行うかを問われ、停戦後の派遣の可能性に含みを持たせました。

高市首相

「将来的な可能性については、その時その時の状況を見て、きっちりと法律にのっとって判断をし、決めていかなければならないことだと考えております」

参議院が少数与党の中、予算案の審議時間は27日までで39時間となる見通しですが、野党側が求める60時間台とは、大きな開きがあります。

自民党は年度内成立を最後まで模索し、次の土曜・日曜（28日・29日）の審議を提案していますが、野党側は「無理に急ぐ必要はない」として拒否する方針です。

政府高官の一人が「年度内は基本、もう無理だと思う」、自民党幹部も「年度内にもう日程は残っていない」とする中、ある政権幹部は、年度内成立が極めて困難な情勢について、高市首相も一定の理解を示しているとしています。

年度内成立を断念する場合、政府は暫定予算案を27日にも閣議決定する方針です。複数の政府与党関係者によりますと、暫定予算の期間は来月1日から11日までで、社会保障費や地方交付税交付金などを含め一般会計の歳出総額はおよそ8.6兆円とする方向で調整しています。