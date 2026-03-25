◇第98回選抜高等学校野球大会(25日、甲子園球場)

春の選抜高校野球は大会7日目を迎え、2回戦2試合が行われ、第3試合の九州国際大付（福岡）-専大松戸（千葉）が雨のため試合中止となりました。

第1試合に登場したのは神村学園（鹿児島）と智辯学園（奈良）。好投手同士の投げ合いとなり、ロースコアで延長戦にもつれる熱戦となりました。そんな両チームの試合で先制に成功したのは神村学園でした。初回、一死一、二塁で川崎怜央選手がライトへのタイムリー2塁打を放ち1点を奪います。対する智辯学園は、ヒットでランナーは出すものの終盤まで無得点。8回には一死3塁のチャンスを作り、逢坂悠誠選手のセンターへの犠牲フライでようやく同点に追いつきました。

試合は1-1のまま延長タイブレークへ突入。智辯学園が10回表に一死満塁とし、このチャンスで打席が回ってきた太田蓮選手がセンターフライを放ちます。3塁ランナーはしっかりタッチアップで生還。これで勝ち越した智辯学園は、投げてはエースの杉本真滉投手が10回もマウンドに上がり、その裏を無失点で抑え勝利しました。

第2試合は日本文理（新潟）と花咲徳栄（埼玉）が対戦。雨が降り続くなかでグラウンドがぬかるみ難しいコンディションでの試合となりました。日本文理は3回には四球やエラーなどで4点を奪われ、続く4回にも押し出し四球やエラーなどで一挙7失点と大量リードを奪われます。一方、試合を優位にすすめる花咲徳栄は、投手陣がしっかりゲームをつくり、日本文理打線を完封。攻守にしっかりと強さを見せつけた花咲徳栄が、9回までに14安打17得点の猛攻で圧勝し、ベスト8進出を決めました。

中止となった第3試合、九州国際大付（福岡）-専大松戸（千葉）は、26日の第4試合での開催が決定しています。

▽3月25日 大会7日目結果

＜2回戦＞

智辯学園（奈良）2-1 神村学園（鹿児島）

花咲徳栄（埼玉）17-0 日本文理（新潟）

試合中止：九州国際大付（福岡）-専大松戸（千葉）

▽3月26日 大会8日目＜2回戦＞大垣日大（岐阜）vs山梨学院（山梨）東北（宮城）vs英明（香川）三重（三重）vs大阪桐蔭（大阪）九州国際大付（福岡）vs専大松戸（千葉）