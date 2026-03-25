食物アレルギーに対応した料理の研究・開発に取り組む「フードマリコ」（松江市）が２７日、アレルギーを引き起こす特定原材料などを使用しない料理を提供する「フードバリアフリー ビュッフェ」を、日本を代表する老舗ホテル「帝国ホテル東京」で開催する。

食物アレルギーへの知識や理解を深め、誰もが安心して食事を楽しめる社会の実現へ向けた機運醸成につなげたい考えだ。（門脇統悟）

メニューは魚や肉を使った料理など全１５品で、特定原材料８品目（卵、乳、小麦、エビ、カニ、落花生、クルミ、そば）と全てのナッツ類を使わない。フードマリコ代表で料理研究家の上田まり子さん（４３）が作る米粉ベースのスポンジケーキとタルト生地は、特製デザートに使用されるという。

上田さんは重度の食物アレルギーがある３人の子どもを育て、自身も食物アレルギーを抱えている。ビュッフェ開催には、２０年以上にわたってアレルギー対応食を研究・開発してきた上田さんの強い思いがある。

きっかけは、昨年開催された大阪・関西万博。フランス発祥の食育運動「味覚の一週間」を日本で取り入れているＮＰＯ法人「子どものための味覚の伝承」（東京）が、万博会場のフランス館で「味覚の授業」を開催したことだ。

上田さんは授業の企画に関わった。当日は日仏の一流シェフらが講師を務め、全国から集まった小学生に味覚の奥深さを伝えた。講師の一人が帝国ホテル総料理長の杉本雄さんだった。

この縁で上田さんが杉本さんにビュッフェのことを持ちかけ、杉本さんが趣旨に賛同。フードマリコには１４回にわたってＪＲ西日本が運営する広島市内のホテルで同様のビュッフェを開催してきた実績もあり、帝国ホテル東京からゴーサインが出た。アレルギー対応食に特化したビュッフェ開催は、帝国ホテル東京では初めてという。

会場ではアレルギー対応食の体験型ワークショップのほか、このビュッフェに協賛した森永製菓やＮＴＴドコモといった企業を紹介するパネル展も実施する。老舗鰹節（かつおぶし）専門店「浜弥鰹節」（大阪市）が、ビーガン向けに開発した植物由来のかつお風味だしも、会場内で試飲できるという。

フードマリコは昨年４月から、松江市内で食物アレルギー対応食を提供する子ども食堂「のあれキッチン」の運営も始めた。上田さんは「今回のビュッフェは、アレルギーや宗教的な背景などによる〈食のバリア〉（障壁）を取り除く一歩。より多くの人に関心を持ってもらい、誰もが同じ食卓で笑顔になれる社会の実現につなげたい」と話す。

料金は大人２万円、中高生１万５０００円、小学生９０００円（いずれも税込み、ドリンク代別）。問い合わせはフードマリコ（０９０・３２６７・７６２５）。

食物アレルギーがある児童と生徒、５２万６７００人

公益財団法人・日本学校保健会が、全国の公立の小中高と特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校を対象に実施した「アレルギー疾患に関する調査」（２０２２年度）によると、食物アレルギーがある児童と生徒は約５２万６７００人にのぼる。７７．６％にあたる２万５４６６校からの回答を得てまとめたが、同保健会は「私学が含まれていないため、食物アレルギーがある子どもたちの数はもっと多いはず」としている。