miwa、「桜みたいな恋なんだ」＆「片想い」の「THE FIRST TAKE」ver.本日配信リリース
miwaが、先日「THE FIRST TAKE」にて披露した「桜みたいな恋なんだ」と「片想い」の「THE FIRST TAKE」ver.を本日配信リリースした。
「桜みたいな恋なんだ」は、キリンビール株式会社が実施する桜を守る活動「晴れ風ACTION」にmiwaが共感し、書き下ろした新曲で、新たな“桜ソング”として話題の1曲だという。
一方「片想い」は、このタイミングで新たに令和ver.のMVがYouTubeに公開され、こちらも注目を集めている。「THE FIRST TAKE」アレンジとして、ピアノ、チェロ、バイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドの中、彼女のまっすぐな歌声がより一層際立つ音源となっており、出会いや別れの季節ともいえる春に聴きたくなる1曲に仕上がっているとのことだ。
◾️リリース情報
◆「桜みたいな恋なんだ - From THE FIRST TAKE」
https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda_FromTFT
◆「片想い - From THE FIRST TAKE」
https://miwa.lnk.to/Kataomoi_FromTFT
◾️「桜みたいな恋なんだ」
発売日：2026年3月8日（日）
配信：https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda
◆「片想い」
発売日：2012年リリース作品
配信：https://miwa.lnk.to/WQlTqu
関連リンク
◆miwa オフィシャルサイト