miwaが、先日「THE FIRST TAKE」にて披露した「桜みたいな恋なんだ」と「片想い」の「THE FIRST TAKE」ver.を本日配信リリースした。

「桜みたいな恋なんだ」は、キリンビール株式会社が実施する桜を守る活動「晴れ風ACTION」にmiwaが共感し、書き下ろした新曲で、新たな“桜ソング”として話題の1曲だという。

一方「片想い」は、このタイミングで新たに令和ver.のMVがYouTubeに公開され、こちらも注目を集めている。「THE FIRST TAKE」アレンジとして、ピアノ、チェロ、バイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドの中、彼女のまっすぐな歌声がより一層際立つ音源となっており、出会いや別れの季節ともいえる春に聴きたくなる1曲に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/tTK9LOVHkWY

◾️リリース情報 ◆「桜みたいな恋なんだ - From THE FIRST TAKE」

https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda_FromTFT ◆「片想い - From THE FIRST TAKE」

https://miwa.lnk.to/Kataomoi_FromTFT

◾️「桜みたいな恋なんだ」

発売日：2026年3月8日（日）

配信：https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda ◆「片想い」

発売日：2012年リリース作品

配信：https://miwa.lnk.to/WQlTqu