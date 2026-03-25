4月12日に阪神芝1600メートルで決戦

中央競馬の牝馬クラシック第1弾、G1・桜花賞（阪神芝1600メートル）は4月12日に行われる。決戦へのカウントダウンが進む中、トライアルを制した有力馬の鞍上が25日に決定。競馬ファンからは期待の声が上がった。

桜花賞の鞍上が決まったのは、ディアダイヤモンド（牝3、手塚久）だ。前走のトライアル、アネモネS（中山芝1600メートル）は1分32秒7の好時計で3馬身差の快勝を収めていた。

同馬を所有するインゼルサラブレッドクラブが25日、公式サイトを更新。桜花賞の鞍上について、戸崎圭太騎手に依頼していると発表すると、X上の競馬ファンから様々な声が上がった。

「現状のベストですね」

「ほぉー ディアダイヤモンドその騎手になったかぁ！！」

「ディアダイヤモンドいいじゃん」

「良い騎手に恵まれたので期待したいな」

「ディアダイヤモンドの桜花賞での鞍上は戸崎騎手か。これは楽しみだ」

ディアダイヤモンドは父サートゥルナーリア、母スカイダイヤモンズ（母の父ファーストデュード）の血統で通算4戦2勝。



（THE ANSWER編集部）