「ほぉー その騎手に！」G1桜花賞、有力馬の鞍上決定 競馬ファン期待大「これは楽しみ」
4月12日に阪神芝1600メートルで決戦
中央競馬の牝馬クラシック第1弾、G1・桜花賞（阪神芝1600メートル）は4月12日に行われる。決戦へのカウントダウンが進む中、トライアルを制した有力馬の鞍上が25日に決定。競馬ファンからは期待の声が上がった。
桜花賞の鞍上が決まったのは、ディアダイヤモンド（牝3、手塚久）だ。前走のトライアル、アネモネS（中山芝1600メートル）は1分32秒7の好時計で3馬身差の快勝を収めていた。
同馬を所有するインゼルサラブレッドクラブが25日、公式サイトを更新。桜花賞の鞍上について、戸崎圭太騎手に依頼していると発表すると、X上の競馬ファンから様々な声が上がった。
「現状のベストですね」
「ほぉー ディアダイヤモンドその騎手になったかぁ！！」
「ディアダイヤモンドいいじゃん」
「良い騎手に恵まれたので期待したいな」
「ディアダイヤモンドの桜花賞での鞍上は戸崎騎手か。これは楽しみだ」
ディアダイヤモンドは父サートゥルナーリア、母スカイダイヤモンズ（母の父ファーストデュード）の血統で通算4戦2勝。
（THE ANSWER編集部）