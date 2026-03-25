3会場で69店舗が出店する桜の祭典！ 町田市「町田さくらまつり」

記事ポイント 例年10万人規模の「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催69店舗の出店にスポーツ体験やステージなど多彩なプログラムを用意ガラス市・春フェアなど町田エリアの春イベントも充実 例年10万人規模の「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催69店舗の出店にスポーツ体験やステージなど多彩なプログラムを用意ガラス市・春フェアなど町田エリアの春イベントも充実

東京・町田市で、春を彩る多彩なイベントが開催されます。

メインの「町田さくらまつり」は例年10万人規模の来場者を誇る春の風物詩です。

さくらまつりのほかにもガラス市やアニバーサリーイベント、薬師池公園の春フェアなど町田ならではの催しが充実しています。

町田市「町田さくらまつり」

開催日：2026年3月28日（土）・3月29日（日）※雨天決行会場：芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3会場出店数：69店舗

町田さくらまつりは、芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3つのメイン会場で開催されます。

町田市と交流のある東京都大島町や長野県川上村など各地の都市を含め、69店舗が軒を連ねる大規模なイベントです。

芹ヶ谷公園会場（10:00〜16:00）

町田駅から徒歩約13分と、駅から最も近いお花見スポットとなっています。

南口大階段のさくらのトンネルも見どころのひとつです。

28日にはゼルビアレディースによるサッカー体験とゼルビアスポーツクラブによるタッチラグビー体験が実施されます。

29日には山響部屋の力士体験やちゃんこ鍋の販売に加え、フラやアクロバットの体験も用意されています。

夜間にはブルーのライトアップが17:00〜20:00に行われ、幻想的な夜桜の景色が広がります。

恩田川会場（10:00〜17:00）

恩田川沿いの遊歩道には約2kmにわたってソメイヨシノが咲き誇るさくらの名所です。

総合体育館裏では焼き鳥や焼きそばなどの出店が並びます。

28日にはダンス、29日にはダンス・歌・ドラム・バイオリン演奏・アクロヨガなど多彩なパフォーマンスが披露されます。

成瀬弁天橋公園では写真展も開催されています。

尾根緑道会場（10:00〜15:30）

約9kmの尾根緑道では、種類豊富なさくらと菜の花が織りなす風景が見どころです。

緑道沿いにはまちだ名産品の模擬店やキッチンカーが並び、猿まわしも披露されます。

常盤公園のステージではダンスやエイサーが行われ、忠生スポーツ公園では木曽中学校・山崎中学校の吹奏楽部の演奏やジャグリングも楽しめます。

「2026町田さくらめぐり公式ガイドブック」も配布されています。

イベント情報や市内の桜スポット、おさんぽコースのほか、協力店で使えるクーポンやさくらさんぽスタンプラリー専用台紙が掲載されています。

町田ツーリストギャラリーや市庁舎1階総合案内などで入手できます。

TSURUMA春フェス2026 in 鶴間公園（3月22日開催済み）

3月22日に鶴間公園で開催されたイベントです。

町田にゆかりのあるフードやハンドメイドの出店、キッチンカー、ヨガイベントのほか、ステージや桜の植樹など多彩なコンテンツが用意されました。

まちだ ガラス&やきもの市（3月28日）

ぽっぽ町田の屋外広場とピロティで、3月28日11:00〜17:00に開催されます。

町田市にゆかりのある作家やギャラリー・食器店が出展し、こだわりのガラスとやきものを販売します。

やきものに関するワークショップも実施されています。

はっとまちだ 1st. ANNIVERSARY EVENT（3月29日）

町田駅前交流拠点「はっとまちだ」で、3月29日11:00〜18:00に開催されます。

珈琲やキャンドル、ガラス雑貨、お花の販売などポップアップストアが登場します。

多摩産材のヒノキを使った「虫めがね」づくりのワークショップも体験できました。

3月15日〜31日の1st. ANNIVERSARY WEEKSでは、限定コラボグッズが当たる「ハズレなしの体験ガチャ」も実施されています。

春フェア2026 〜花の便り〜（4月10日〜5月6日）

町田薬師池公園 四季彩の杜エリアで、4月10日〜5月6日に開催されます。

ぼたん園での「ぼたん・しゃくやくまつり」やダリア園での「ダリアの球根植え付け体験」など、花にまつわるイベントが盛りだくさんです。

「お坊さんと行く！

町田『幸福街道』ゼルビア応援ハイキング」など、うららかな季節を満喫できるユニークなプログラムも用意されています。

町田さくらまつりでは、3つの会場それぞれに個性豊かなプログラムが揃い、桜と一緒にグルメやステージを満喫できます。

ガラス市やアニバーサリーイベントなど、さくらまつり以外にも町田駅周辺で楽しめる催しが充実しています。

春フェアは5月6日まで開催され、ぼたんやしゃくやくなど季節の花々も堪能できるのが魅力です。

町田市の春イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 町田さくらまつりの開催日と会場はどこですか？

A. 2026年3月28日（土）・29日（日）に、芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3会場で開催されます。雨天決行ですが、荒天の場合は中止の可能性があります。

Q. 町田さくらまつり以外に開催される春のイベントはありますか？

A. 3月28日に「まちだ ガラス&やきもの市」、3月29日に「はっとまちだ 1st. ANNIVERSARY EVENT」が開催されます。また、4月10日〜5月6日には町田薬師池公園 四季彩の杜エリアで「春フェア2026 〜花の便り〜」も開催されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3会場で69店舗が出店する桜の祭典！ 町田市「町田さくらまつり」 appeared first on Dtimes.