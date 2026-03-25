16J照射＋10℃ダブル冷却の光美容器！ Re・De「Re・De DuoClear IPL」

記事ポイント 16Jのハイパワー照射と瞬時に10℃まで冷却する「ダブル冷却性能」を搭載した光美容器付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとも清潔にシェアできる設計2026年3月27日より29,700円（税込）で販売開始 16Jのハイパワー照射と瞬時に10℃まで冷却する「ダブル冷却性能」を搭載した光美容器付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとも清潔にシェアできる設計2026年3月27日より29,700円（税込）で販売開始

Re・Deから、ハイパワーと快適性を両立した光美容器「Re・De DuoClear IPL」が登場します。

家庭用ながら16Jの高出力照射と独自の「ダブル冷却性能」を搭載し、痛みを抑えた快適なケアを実現しています。

販売開始は2026年3月27日（金）です。

Re・De「Re・De DuoClear IPL」

商品名：Re・De DuoClear IPL 光美容器型番：BR01A-WTカラー：WHITE本体サイズ：約W61×D37×H170mm本体質量：約225g定格電圧：AC100V - 240V内容品：本体、ACアダプター、UVスタンド、取扱説明書（保証書付）、クイックガイド販売価格：29,700円（税込）発売日：2026年3月27日（金）販売チャネル：Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店

「Re・De DuoClear IPL」は、A-Stageが展開するウェルネスブランド「Re・De」の光美容器です。

サロン級の16Jという高出力フラッシュにより、ムダ毛にしっかりアプローチします。

機能性だけでなく、素肌に近い存在としての「心地よさ」を追求したデザインが採用されています。

男女問わず使えるユニセックスなデザインも魅力のひとつです。

約225gの軽量ボディで、顔から腕まで全身のケアに対応しています。

サファイアクリスタル×ペルチェ素子の「ダブル冷却性能」

サファイアクリスタルとペルチェ素子を組み合わせた独自技術により、照射面を瞬時に10℃まで低下させます。

高出力の光を照射しながらも肌表面をしっかり冷却するため、痛みを抑えた快適なケアが実現されています。

男性のひげケアにも対応しており、8週間・16週間と継続使用することで効果を実感できます。

衛生面に革新をもたらす「UVスタンド」

付属のUVスタンドに置くだけで、使用後の照射面を除菌できます。

いつでも清潔な状態にリセットできるため、家族やパートナーとのシェアも安心です。

最速1.3秒間隔のオート照射機能

最速1.3秒間隔のオート照射機能を搭載しており、片腕なら約3分でケアが完了します。

忙しい日常の中でも手軽にケアを続けられる設計となっています。

16Jのハイパワー照射と「ダブル冷却性能」の組み合わせにより、サロン品質のケアを自宅で体験できます。

UVスタンドによる除菌機能で、共有時の衛生面も安心な設計です。

オート照射による時短ケアも含め、パワー・快適性・清潔性の三拍子が揃った光美容器となっています。

Re・De「Re・De DuoClear IPL」の紹介でした。

よくある質問

Q. Re・De DuoClear IPLの販売価格と発売日は？

A. 販売価格は29,700円（税込）で、2026年3月27日（金）より販売が開始されます。Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店で購入できます。

Q. 家族やパートナーとシェアしても衛生面は大丈夫？

A. 付属のUVスタンドに置くだけで照射面を除菌できるため、清潔な状態でシェアできます。

Q. ケアにかかる時間はどのくらい？

A. 最速1.3秒間隔のオート照射機能を搭載しており、片腕なら約3分でケアが完了します。

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