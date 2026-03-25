記事ポイント なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス・バファローズ応援番組2026年4月13日（月）24時15分よりカンテレで放送開始、月1回放送TVerとカンテレドーガで放送終了直後から1ヶ月間見逃し配信 なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス・バファローズ応援番組2026年4月13日（月）24時15分よりカンテレで放送開始、月1回放送TVerとカンテレドーガで放送終了直後から1ヶ月間見逃し配信

サムティホールディングスが単独提供する新番組『藤原丈一郎の月刊！

オリックスLOVER』が、2026年4月13日（月）よりカンテレで放送を開始します。

なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務め、月1回のペースでオリックス・バファローズの魅力を深掘りする30分の応援番組です。

サムティホールディングス「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」

番組名：藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER初回放送：2026年4月13日（月）24時15分〜24時45分以降：月1回月曜深夜放送予定放送局：カンテレ（関西ローカル）MC：藤原丈一郎（なにわ男子）提供：サムティホールディングス株式会社見逃し配信：TVer・カンテレドーガにて放送終了直後より1ヶ月間

本番組は、サムティホールディングスがオフィシャルスポンサーを務めるオリックス・バファローズへの熱い想いを持つ藤原丈一郎が、同球団の魅力を月1回じっくり掘り下げていく内容となっています。

藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年〜2021年に放送されていた『なにわからAぇ! 風吹かせます！

〜なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾〜』以来、約5年ぶりです。

ファン歴20年超・藤原丈一郎のオリックス愛

MCの藤原丈一郎は、生粋のオリックス・バファローズファンとして知られています。

チームの低迷期から京セラドーム大阪へ通い詰め、なにわ男子としてデビュー後も忙しい合間をぬって球場観戦を続け、2軍施設へも足を運ぶ筋金入りの”オリックスガチ勢”です。

2022年からは4年連続で開幕戦の始球式に登板しており、3月27日（金）に行われる今シーズンの開幕戦でも5年連続5回目となる大役を務めます。

さらに、先日開催されたなにわ男子初の京セラドーム公演では、史上初の6日間連続公演を達成しています。

会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板や、チームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは”相思相愛”の関係です。

番組の見どころ

番組では、今季のオリックスの勝敗を藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーが予定されています。

藤原が独断と偏見で選んだ”MVP選手”への直撃インタビューも見どころのひとつです。

単なる試合結果の紹介にとどまらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点でチームの魅力を深掘りしていきます。

月替わりのコーナーも予定されており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける30分となっています。

ファン歴20年超の藤原丈一郎だからこそ語れる、ディープなオリックス・バファローズの魅力が詰まった番組です。

TVerとカンテレドーガで放送終了直後から1ヶ月間の見逃し配信にも対応しており、関西エリア以外のファンも視聴できます。

月1回の放送で、シーズンを通じたオリックスの戦いをじっくり追える構成が特徴となっています。

カンテレ『藤原丈一郎の月刊！

オリックスLOVER』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』の放送日時と放送局は？

A. 初回は2026年4月13日（月）24時15分〜24時45分で、カンテレ（関西ローカル）にて放送されます。以降は月1回、月曜深夜に放送予定です。

Q. 関西以外でも視聴できますか？

A. TVerとカンテレドーガにて、放送終了直後から1ヶ月間の見逃し配信が予定されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4月13日から関西ローカルで放送開始！ サムティホールディングス「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」 appeared first on Dtimes.