◇終わりのない米国の関税圧力と韓国の対応戦略

米国連邦最高裁判所が暴走に歯止めをかけたが、ドナルド・トランプ米大統領は止まる気配がない。直ちに新しいグローバル関税カードを取り出し、続いて通商法301条を動員して同盟国に対する調査に着手した。何としても既存の相互関税（15％）と類似した水準の新しい関税を貫徹するという強い意志だ。ここに中東戦争の長期化の可能性が、不確実性の拡大に油を注ぐ形となっている。韓半島平和作り〔理事長：洪錫荽（ホン・ソクヒョン）中央ホールディングス会長〕は23日、「終わりのない米国の関税圧力と韓国の対応戦略」をテーマに初の通商フォーラムを開いた。最初のフォーラムということで、忌憚のない意見交換のために発言者を特定しない「チャタムハウス・ルール」で討論内容を整理した。

◇WTO体制の弱体化…選択的経済協力の時代

▶丁茢（チョン・チョル）韓国経済研究院長（発題）＝ルール（Rule）に基づいた国際経済秩序に亀裂が始まり、力と取引（Power ＆ Deal）中心に変わっている。世界貿易機関（WTO）中心の多角的貿易システムが弱体化し、各国の利益に従って通商と安保の結合が深化する段階だ。経済的論理で協力が決まるのではなく、分野別またはイシュー別に交渉し、選択的に経済協力を行う構造に変わった。地政学的同盟構造に従って製造業の地形も変化している。

グローバル製造競争の基準が最低コストから「総コスト＋リスク」中心に再編されている。単に生産コストを下げる競争ではなく、関税・物流・保険コストと共に、各国の産業政策と連携した関税・非関税リスクを共に考慮しなければならない複雑な状況に直面した。貿易依存度が高い韓国は、このような力の時代に合った新たな活路を見出さなければならない状況だ。

すでにグローバル製造業の舞台では、半導体・バッテリー・人工知能（AI）の3大戦略産業の主導権を巡って激しい角逐戦が繰り広げられている。共通点は技術競争がすなわち製造競争であるという点だ。この競争は工場だけでなく、電力・データセンター・ネットワークまで含んだ産業生態系の競争だ。重要鉱物などサプライチェーンを多角化しながら生産拠点を再設計することが必須であり、標準・規制などのルールを定めることにも積極的に参加してこそ生存できる。結局、企業競争力の強化を足がかりに関税などの通商障壁を突破しなければならない。

◇伝統的な同盟にも無差別的な関税攻勢

この日、出席者たちは、トランプ政府の動きも含め、地政学中心の新たな国際秩序が定着しつつあるという点に同意し、迅速かつ精巧な対応を注文した。ある出席者は「米国と地理的に近いカナダ・メキシコをはじめ、韓国や日本のような伝統的な同盟に対してまで攻勢を続けているのは、世界のリーダーとしての自信を失った証左」とし、「当座の関税防御だけでなく、米国の戦略的変化と含意をよく分析することが最初の一歩」と述べた。

米国がおおよそ7月までに各国との通商協議を終えようとする意志を見せていることから、韓国の立場でも時間は多くない。ある出席者は「米国が前のめりになって通商法などの他の通商法条項を適用しようとしているが、原則や手続きを正しく合わせなければ米国国内でも反発に直面しかねない」と述べた。韓国は米国国内の状況に合わせて対応する必要があるという説明だ。

◇「最恵国待遇の時代」終了…新秩序に適応すべき

出席者の多くは、関税賦課が定数となった現実に合わせて対応戦略を立てるべきだと声をそろえた。ある出席者は「トランプ第1期と比較すると、トランプ第2期ははるかに論理的に武装され、パラダイムを転換しようとする意志も強い」とし、「WTOの金科玉条である最恵国待遇（MFN）の時代はすでに終わり、好むと好まざるとにかかわらず新しい秩序に適応しなければならない」と述べた。また別の出席者は「連邦最高裁の判決前まで、月に300億ドル（約4兆7670億円）ずつ税収が入っていたが、このような税収を新大統領が就任したからといって一朝一夕になくせるだろうか」とし、「米国の関税圧力が定数となっただけに、結局は企業の生産性向上と技術競争力でその圧力を突破しなければならない」と指摘した。

3500億ドルの対米投資の約束を避けられないのであれば、投資の機会とすべきだという指摘も出た。ある出席者は「台湾の場合、米国に投資する際にかかる生産設備や原材料などについては関税免除を受けたが、韓国も譲歩する時は譲歩しても、何かをプラスで勝ち取る努力をしなければならない」と述べた。

◇「商業的合理性」不透明、韓国は実利を取るべき

似たような文脈で、ある出席者は「韓国のように大規模な投資を約束した日本は、長期間にわたり海外の至る所で資本投資を行ってきており、事業進行全般に対するノウハウと経験を持っている」とし、「反面、韓国の立場では経験のない道であるだけに、米国の理解と韓国の利益をミックスさせて、長期的にウィンウィン（Win−Win）できる計画を立てなければならない」と述べた。

また別の出席者は「韓国の石油輸入量の70％、液化天然ガス（LNG）の約20％ほどが中東からのものだが、最近中東で危機が高まると即座に困難に直面するところを見ると、結局は多角化が不可欠」とし、「エネルギー輸送に関連したLNGターミナルや造船分野は米国も望んでいる事業であるうえ、参加できる韓国企業も多いため、魅力的なプロジェクトになり得ると考える」と述べた。

ただし、韓国政府が対米投資の前提条件として言及した「商業的合理性」に対する指摘は出た。ある出席者は「経済安保という概念自体が商業的合理性を排除し、総コストを計算するものだが、実際の対米投資段階で政府の表現のように商業的合理性が保障されるか疑問だ」とし、「具体的な議論の段階で同床異夢を超えて葛藤に拡大しないようにしなければならない」と指摘した。