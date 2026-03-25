ウォルト・ディズニー・ジャパンから、ディズニーを深く愛するタレントの風間俊介さんとミュージシャンの浅倉大介さんによる海外ディズニーリゾート紹介動画の第2弾「海外ディズニー/カリフォルニア | 【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」が、2026年3月25日より公開されます。

開園70周年セレブレーション開催中の「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」を舞台に、2つのテーマパークや直営ホテルをヲタク2人で巡るマニアックな内容です。

ウォルト・ディズニーが自ら構想し完成まで見届けた世界で唯一の“ディズニーランド”の魅力をお届けします。

ディズニー公式 YouTube「海外ディズニー/カリフォルニア | 【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」

公開日：2026年3月25日

配信プラットフォーム：ディズニー・スタジオ公式 YouTube

出演：風間俊介、浅倉大介

昨年2025年に公開され大きな反響を呼んだフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集「海外ディズニー/フロリダ | 【徹底解説】 ディズニーホテル 30軒回ってみた」。

約3時間におよぶ長編ながら多くの視聴者から好評を得たことを受け、第2弾の制作が実現しました。

今回の舞台は、開園70周年セレブレーション開催中の「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」。

ウォルト・ディズニーが自ら構想し完成まで見届けた世界で唯一の“ディズニーランド”です。

動画では、2つのテーマパーク、3つのディズニー直営ホテル、ダウンタウン・ディズニーを紹介。

さらに、前作でも人気を集めた“自腹購入品紹介”も収録し、今回も約3時間の見応えある内容となっています。

オープン当初から人気のアトラクションや、ウォルト・ディズニーのこだわりなど、“ディズニーを愛しすぎる”二人ならではの着眼点で見どころをたっぷり、丁寧に解説。

まだカリフォルニアディズニーに行ったことがない方にも、旅行計画中の方も楽しめる動画となっています。

風間俊介さん コメント

風間俊介さんは、以下のように語ってくださいました。

第1弾として公開したウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集が、多くの方にご支持いただけたことを心より嬉しく思っております。

今回お届けするカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの動画も、ディズニーを愛する皆さまに楽しんでいただける内容になっています。

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートは、ウォルト・ディズニーが完成を見届けた唯一のパークであり、ディズニーパークの“原点”ともいえる場所です。

そのレガシーを余すところなくお伝えしたいという思いから、熱量のこもった大作となりました。

多くの皆さまにご覧いただき、この特別な場所に思いを馳せていただけたら幸いです。

浅倉大介さん コメント

浅倉大介さんは、以下のように語ってくださいました。

我々の海外ディズニーリゾート動画シリーズが、待望の第2弾を公開できることとなり、大変うれしく思います。

今回訪れたのは、 5年に開園70周年を迎え、ウォルト・ディズニーが自ら手がけ、その完成まで見届けた“元祖ディズニーランド”。

世代を超えて愛され続けるクラシックなアトラクションから、まるでウォルト本人が目の前に現れ語りかけてくれるかのような最新アトラクションまで、私たちならではの視点でパークの魅力をご紹介しています。

さらに、3軒のディズニー直営ホテルや、購入したたくさんのグッズ紹介もたっぷり紹介しています。

ぜひ動画をご覧いただき、70年の歴史を持つ“元祖ディズニーランド”の魅力を感じに、足を運んでみてください。

風間俊介さんと浅倉大介さんが熱量高く紹介する、約3時間の見応えあるカリフォルニア ディズニーランド・リゾート特集。

ディズニー公式 YouTube「海外ディズニー/カリフォルニア | 【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」の紹介でした。

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