テレビ初放送3作品を含む豪華ラインナップ！ BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」名探偵コナン5週連続放送

記事ポイント BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」で名探偵コナン作品を3月1日から5週連続放送テレビ初放送3作品を含む全5作品の豪華ラインナップ『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』は完全ノーカット版で放送 BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」で名探偵コナン作品を3月1日から5週連続放送テレビ初放送3作品を含む全5作品の豪華ラインナップ『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』は完全ノーカット版で放送

全国無料放送のBS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」にて、名探偵コナンの劇場版・TVシリーズ特別編集版が5週連続で放送されています。

テレビ初放送となる3作品を含む全5作品のラインナップで、毎週日曜よる7時から楽しめます。

BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」名探偵コナン5週連続放送

放送局：BS12 トゥエルビ（全国無料放送）放送枠：「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時放送期間：2026年3月1日〜3月29日（5週連続）

青山剛昌原作の人気コミック「名探偵コナン」は、1997年の第1作目公開以降、劇場版シリーズの累計観客動員数が2024年に1億人を突破していました。

その根強い人気を誇るコナンシリーズから、劇場版1作品とTVシリーズ特別編集版4作品が「日曜アニメ劇場」で一挙に放送されます。

3月1日放送『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』（完全ノーカット版）

5週連続放送の第1弾は、ルパン三世と名探偵コナンという国民的キャラクターが夢の共演を果たした劇場版です。

完全ノーカット版での放送となっており、ルパンファミリーとコナンたちの白熱した頭脳戦をカットなしで堪能できます。

3月8日放送【テレビ初放送】『名探偵コナン 緋色の不在証明』

テレビ初放送となるTVシリーズ特別編集版です。

赤井秀一・沖矢昴と灰原哀を中心に、緊迫感あふれるミステリーが展開されます。

3月15日放送【無料BS初放送】『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』

無料BS初放送となる本作は、高木刑事と佐藤刑事の恋模様を描いたTVシリーズ特別編集版です。

恋愛要素とミステリーが融合した、コナンシリーズの中でも人気の高いエピソードとなっています。

3月22日放送【テレビ初放送】『名探偵コナン 灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』

テレビ初放送の本作では、灰原哀にスポットが当たります。

ミステリートレインを舞台にコナンと灰原が黒の組織と対峙する、手に汗握るストーリーが展開されます。

3月29日放送【テレビ初放送】『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』

5週連続放送のラストを飾るのは、テレビ初放送となるコナンと怪盗キッドの対決を描いたTVシリーズ特別編集版です。

月夜の下で繰り広げられる名探偵と怪盗の華麗な頭脳戦が見どころとなっています。

テレビ初放送3作品を含む全5作品が、全国無料のBS12で視聴できます。

毎週日曜よる7時から、コナンシリーズの多彩なエピソードを堪能できるラインナップとなっています。

劇場版の完全ノーカット版からTVシリーズ特別編集版まで、コナンの魅力が詰まった5週間です。

BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」名探偵コナン5週連続放送の紹介でした。

よくある質問

Q. BS12 トゥエルビの名探偵コナン5週連続放送はいつからいつまでですか？

A. 2026年3月1日から3月29日まで、毎週日曜よる7時から「日曜アニメ劇場」枠で放送されています。全国無料放送のBS12（3桁番号222チャンネル）で視聴できます。

Q. テレビ初放送となる作品はどれですか？

A. テレビ初放送は『名探偵コナン 緋色の不在証明』（3月8日）、『名探偵コナン 灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』（3月22日）、『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』（3月29日）の3作品です。また『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』（3月15日）は無料BS初放送となっています。

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