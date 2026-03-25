ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「いちごと日本茶のアフタヌーンティー」を3月16日から5月31日まで提供する。

いちごと煎茶、玄米茶、抹茶、ほうじ茶、玉露などの日本茶を組み合わせた。お城モチーフの「黄金のキャッスルケーキ」は瓦屋根を表現した黄金色の飴細工を乗せた。いちごにチョコレートの兜をかぶせた「いちご大福兄弟」は玄米茶パウダーを使用した。その他、煎茶が香るバラのガナッシュを添えたほうじ茶ジュレ、抹茶ミルクスコーンなどのスイーツをそろえる。

セイボリーは紫キャベツのマリネに細かく刻んだいちごを合わせたいちごのカツサンドといちごとフェタチーズのアンディーブサラダで、緑茶塩を使った但馬の味どりの焼鳥は提供時に緑茶の瞬間燻製によるスモーク演出で仕上げる。オプションとして、温かいフォンダンショコラの中にいちごを入れてラズベリーアイスを合わせたパフェ「いちごと抹茶のフォンダンショコラ」（プラス1,000円）なども用意する。

場所は6階ラウンジ＆バー「SEN（舟）」。提供時間は正午から午後6時半までの120分制。料金は6,000円、税・サービス料込。1日30食限定で要予約。