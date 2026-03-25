ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNOサービス「NUROモバイル」で、18歳未満のユーザーを利用者として登録できる機能の提供を開始した。あわせて、18歳未満の利用者を対象とした特典も提供する。

これまでNUROモバイルでは未成年者の利用に制限が設けられていたが、世帯単位でのモバイル利用ニーズの高まりを受け、契約者本人以外を実際の利用者として登録できる機能を導入した。保護者が契約者となり、18歳未満の子供を実際の利用者として登録できる。

機能の導入は「青少年インターネット環境整備法」を遵守し、若年層が安心・安全にインターネットを利用できる環境の整備を目的としている。新規申し込み時に契約者と実際の利用者が異なる場合、生年月日を含む利用者情報を登録できる。

また、有害情報の閲覧を制限する「ウイルスバスター モバイル 月額版」への加入を強く推奨している。保護者が子供の端末でフィルタリング設定を完了したことを、マイページから簡単に申告できる仕組みも用意し、安全なネット環境の構築をサポートする。

機能の提供開始にあわせて、18歳未満の利用者を対象とした特典も用意する。対象者にはソニーの電子書籍ストア「Reader Store」で利用できるポイントを毎月200ポイント進呈する。

特典を受けるための条件は、18歳未満の利用者が登録されていることと、「ウイルスバスター モバイル 月額版」を契約していることの2点。条件を満たしたユーザーには、NUROモバイルアプリ内の「お知らせ」を通じて通知が送られる。