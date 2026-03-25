「胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせて」華麗なリフティングを披露。26歳人気プレゼンターの妙技を英紙報道。ファンからは称賛のコメントが殺到

「胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせて」華麗なリフティングを披露。26歳人気プレゼンターの妙技を英紙報道。ファンからは称賛のコメントが殺到