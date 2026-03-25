「胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせて」華麗なリフティングを披露。26歳人気プレゼンターの妙技を英紙報道。ファンからは称賛のコメントが殺到
タッチライン際で見せた華麗な足技が話題を呼んでいる。イギリスメディア『THE Sun』が伝えている。
現地３月22日に行なわれたセリエA第30節で、ローマ対レッチェの一戦が行なわれた。この試合で『DAZN』のプレゼンターを務めるイタリア人のジュジー・メローニが、スタディオ・オリンピコに登場した。
「魅力的なイタリア人女性は、胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせ、周囲を魅了した」
26歳の人気者はこの日、試合前に軽やかなリフティングを披露。見事なボールコントロールが収められた動画をインスタグラムに公開すると、ファンからは称賛のコメントが殺到したという。
あるファンは「もし完璧が存在するなら、あなたはそれを体現している。美しい!!!」と絶賛。ほかにも「素晴らしい」「世界で最も美しい」「サッカーには、誰もが認める最高のサイドラインリポーターがいる」「その美しさにおめでとう」といったコメントも見られた。
ミランの熱狂的なファンとして知られるメローニは、その美貌でライバルであるインテルのファンをも魅了していると言われるほどだ。
シーズンが始まってからもイタリア各地を飛び回り、ビッグマッチの取材を続けているメローニが、サイドラインから見守った試合では、ホームのローマがレッチェに１−０で接戦を制した。
ロビニオ・ヴァズが57分に挙げたゴールが決勝点となり、この勝利によってローマは勝点54で６位をキープ。チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを繋いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「世界で最も美しい」セリエAの人気プレゼンターがミニスカ＆ハイヒールで妙技披露！
現地３月22日に行なわれたセリエA第30節で、ローマ対レッチェの一戦が行なわれた。この試合で『DAZN』のプレゼンターを務めるイタリア人のジュジー・メローニが、スタディオ・オリンピコに登場した。
「魅力的なイタリア人女性は、胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせ、周囲を魅了した」
あるファンは「もし完璧が存在するなら、あなたはそれを体現している。美しい!!!」と絶賛。ほかにも「素晴らしい」「世界で最も美しい」「サッカーには、誰もが認める最高のサイドラインリポーターがいる」「その美しさにおめでとう」といったコメントも見られた。
ミランの熱狂的なファンとして知られるメローニは、その美貌でライバルであるインテルのファンをも魅了していると言われるほどだ。
シーズンが始まってからもイタリア各地を飛び回り、ビッグマッチの取材を続けているメローニが、サイドラインから見守った試合では、ホームのローマがレッチェに１−０で接戦を制した。
ロビニオ・ヴァズが57分に挙げたゴールが決勝点となり、この勝利によってローマは勝点54で６位をキープ。チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを繋いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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