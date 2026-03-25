2児の母・西山茉希「大好物で祝飯」卒業式前夜のおかず公開「彩りバッチリ」「子供が喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの西山茉希が3月25日、自身のInstagramを更新。卒業式前夜の“祝飯”を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「彩りバッチリ」タルタルがたっぷりのった“祝飯”
西山は「3学期、お疲れ様でしたぁぁぁ ゴーール」と子供たちが節目を迎えたことを報告し、リール動画を投稿。「タルタル唐揚げ」や「インカで豆乳ポテサラ」など一工夫された色鮮やかな料理に、しらすサラダやフライドポテトなどを手際よく調理する様子を公開した。文末には終業式を前に「2人の通知表 内容よりも、受け取る日まで、よくできました 行ってきまぁーーすっ！！！」と優しい母親目線の言葉を添えている。
また、ストーリーズでも「＃西山食堂」「＃終業式」「＃大好物で祝飯」「＃明日は終業式」のハッシュタグを添えて鶏肉を揚げている様子を紹介している。
この投稿には「料理から愛を感じる」「素敵な家族」「彩りバッチリ」「子供が喜びそう」「こんなご飯絶対嬉しい」「おめでとうございます」「最高なママ」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「彩りバッチリ」タルタルがたっぷりのった“祝飯”
◆西山茉希、手作り祝飯を披露
西山は「3学期、お疲れ様でしたぁぁぁ ゴーール」と子供たちが節目を迎えたことを報告し、リール動画を投稿。「タルタル唐揚げ」や「インカで豆乳ポテサラ」など一工夫された色鮮やかな料理に、しらすサラダやフライドポテトなどを手際よく調理する様子を公開した。文末には終業式を前に「2人の通知表 内容よりも、受け取る日まで、よくできました 行ってきまぁーーすっ！！！」と優しい母親目線の言葉を添えている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「料理から愛を感じる」「素敵な家族」「彩りバッチリ」「子供が喜びそう」「こんなご飯絶対嬉しい」「おめでとうございます」「最高なママ」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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