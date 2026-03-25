1児の母・長谷川理恵、朝4時起きで作った“男メシ”公開「忙しいのに尊敬」「スタミナご飯最高」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの長谷川理恵が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝4時に起きて作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「ご飯が進みそう」朝4時起きで作ったフライパン料理
長谷川は「朝4時起き」「ボンさんから男メシのリクエスト」と、早朝から家族のリクエストに応えて調理したことを報告。フライパンで肉とニラを炒めた、彩り豊かな仕上がりの料理を公開し、「余裕だぜ」と力強い言葉を添えている。
この投稿に、ファンからは「朝4時起き、凄すぎる」「忙しいのに尊敬」「余裕だぜと言えて格好いい」「ボリューム満点で元気出そう」「美味しそう」「スタミナご飯最高」「ご飯が進みそう」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「ご飯が進みそう」朝4時起きで作ったフライパン料理
◆長谷川理恵、朝4時起きで作った「男メシ」を公開
長谷川は「朝4時起き」「ボンさんから男メシのリクエスト」と、早朝から家族のリクエストに応えて調理したことを報告。フライパンで肉とニラを炒めた、彩り豊かな仕上がりの料理を公開し、「余裕だぜ」と力強い言葉を添えている。
◆長谷川理恵の男メシに反響
この投稿に、ファンからは「朝4時起き、凄すぎる」「忙しいのに尊敬」「余裕だぜと言えて格好いい」「ボリューム満点で元気出そう」「美味しそう」「スタミナご飯最高」「ご飯が進みそう」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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