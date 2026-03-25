NiziUミイヒ、リマの誕生日に作った手料理披露「こんがり美味しそう」「愛を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。メンバーRIMA（リマ）の誕生日を祝う手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】NiziUミイヒ「こんがり美味しそう」リマに作ったオーブン料理
ミイヒは、オーブンで調理中の様子や完成した料理を披露。オーブンの写真とともに「あとちょっと」と調理の進行を伝えた後、チーズがたっぷりとのった料理に「Happy Birthday」や「22」といったデコレーションが添えられた様子を公開し「おめでとう」とメッセージを添えている。さらに、リマも自身のInstagramストーリーズで「みいひが作ってくれた ありがとう」と同じ料理の写真を紹介している。
この投稿には「優しすぎる」「こんがり美味しそう」「手料理すごい」「愛を感じる」「仲の良さが伝わる」「素敵な仲間」「心が温まる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUミイヒ「こんがり美味しそう」リマに作ったオーブン料理
◆ミイヒ、リマへの手料理を公開
ミイヒは、オーブンで調理中の様子や完成した料理を披露。オーブンの写真とともに「あとちょっと」と調理の進行を伝えた後、チーズがたっぷりとのった料理に「Happy Birthday」や「22」といったデコレーションが添えられた様子を公開し「おめでとう」とメッセージを添えている。さらに、リマも自身のInstagramストーリーズで「みいひが作ってくれた ありがとう」と同じ料理の写真を紹介している。
◆ミイヒの投稿に反響
この投稿には「優しすぎる」「こんがり美味しそう」「手料理すごい」「愛を感じる」「仲の良さが伝わる」「素敵な仲間」「心が温まる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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