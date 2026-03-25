2026年3月20日、社会教育団体「修養団」の創立120周年を記念する式典に出席された秋篠宮ご夫妻。能登半島地震で被災した石川県輪島市の中学生らが制服の寄付を受けたことなど感謝の言葉を述べると、ご夫妻は拍手を送った。

【写真】紀子さまのブルーのセットアップ全身姿を見る。ほか、悠仁さまと“おそろい”コーデも

式典で紀子さまはブルーのセットアップをお召しになっていた。ブルーは落ち着きや知的さを感じさせる色で、公的な場にもふさわしいカラーとされる。インナーも同系色でそろえることで、ジャケットとの境目が目立たないので縦のラインが強調され、すっきり見える効果が期待できる。そして、色味が少ないことで、きちんと感が強まり、フォーマル感を高めている。

また、パールのアクセサリーやブローチはシンプルな装いに華やかさをプラスし、顔まわりに視線を引き上げ、全体をすっきりと見せる効果も期待できる。

手にされていた小ぶりのバッグはフォーマルな印象を与え、所作も上品に見せる。やわらかなグレー系の色味も主張しすぎないので主役であるブルーの装いを引き立てつつ、やわらかな印象にまとめている。

色数を抑えたワントーンコーデに小物でアクセントを加えることで、紀子さまは式典という場にふさわしい上品さと洗練を両立させた装いに仕上げられていた。