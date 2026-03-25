憧れのハワイ新婚旅行に【まさかの義母が同行】！？「親孝行だ」とドヤ顔の夫。ありえない行動の連続で、一生の思い出になるはずの旅行が想像を絶する事態に…！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ずっと楽しみにしていたハワイへの新婚旅行。幸せいっぱいのはずが、現地に到着した途端、想像もしていなかったトラブルに巻き込まれることになりました。

結婚準備の忙しさも落ち着き、いよいよ待ちに待った新婚旅行の日。行き先は、私がずっと憧れていたハワイです。綺麗な海やおいしい食事を想像しながら、胸を躍らせて飛行機に乗り込みました。

機内でも夫とこれからの予定を楽しく話し、長時間のフライトもあっという間に感じられました。そしてついに現地の空港に到着し、「これから最高の思い出を作るぞ」と幸せな気持ちでゲートをくぐり抜けたのです。

ところが、空港の到着ロビーで私たちを待っていたのは、なんと夫の母親でした。状況がまったく飲み込めず驚いている私に対し、夫は「ハワイに行くって言ったらお袋も行きたいって言うからさ。親孝行のために呼んだんだ」と、なぜか誇らしげに言い放ったのです。

一生に一度の新婚旅行に、事前の相談もなくお義母さんを同行させるなんて信じられず、私の頭は一瞬で真っ白になりました。