憧れのハワイ新婚旅行に【まさかの義母が同行】！？「親孝行だ」とドヤ顔の夫。ありえない行動の連続で、一生の思い出になるはずの旅行が想像を絶する事態に…！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ずっと楽しみにしていたハワイへの新婚旅行。幸せいっぱいのはずが、現地に到着した途端、想像もしていなかったトラブルに巻き込まれることになりました。
待ちに待ったハワイへの新婚旅行！
結婚準備の忙しさも落ち着き、いよいよ待ちに待った新婚旅行の日。行き先は、私がずっと憧れていたハワイです。綺麗な海やおいしい食事を想像しながら、胸を躍らせて飛行機に乗り込みました。
機内でも夫とこれからの予定を楽しく話し、長時間のフライトもあっという間に感じられました。そしてついに現地の空港に到着し、「これから最高の思い出を作るぞ」と幸せな気持ちでゲートをくぐり抜けたのです。
ところが、空港の到着ロビーで私たちを待っていたのは、なんと夫の母親でした。状況がまったく飲み込めず驚いている私に対し、夫は「ハワイに行くって言ったらお袋も行きたいって言うからさ。親孝行のために呼んだんだ」と、なぜか誇らしげに言い放ったのです。
一生に一度の新婚旅行に、事前の相談もなくお義母さんを同行させるなんて信じられず、私の頭は一瞬で真っ白になりました。
義母のわがままで予定は台無しに
お義母さんは事あるごとに「ここの食事は口にあわない」「少し歩いただけで疲れた」と文句ばかり。
私はすっかりお義母さんのお世話係のように扱われ、休む暇もありませんでした。
さらにショックだったのは、私が楽しみに予約していた高級レストランでのディナーやアクティビティが、すべてお義母さんの好みにあわせて勝手にキャンセルされてしまったことです。
自分の楽しみがことごとく奪われ、我慢の限界に達した私は、ついに夫に抗議。せめて夫婦だけの時間を作ってほしいと伝えたのですが、夫は「俺の親への親孝行に協力できないのか！嫁のくせに心が狭すぎる！」と逆ギレ。
私の気持ちなど一切考えずお義母さんを庇い続ける態度に、私はただただ絶望しました。
さらに、このあと夫が衝撃の行動を...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部