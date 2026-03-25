歌手でタレント、女優・はいだしょうこが親子ショットを公開し話題になっている。

２５日に自身のインスタグラムを更新し、「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり、２５日に誕生日を迎えたことを報告。「『母と私』そして、家族写真」とつづり、家族写真や父、姉、母との写真も投稿した。

続けて「いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩の皆さん、お世話になっている皆さん、ありがとうございます。今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います。いつもあたたかいお言葉や、お気持ちを本当にありがとうございます」と周囲の方々への感謝を記した。

「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように。まだまだ歌います いっぱい笑います いっぱい描きます これからの「はいだしょうこ」も、どうぞよろしくお願いいたします」と記し、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「お母様と瓜二つでびっくり」「お母様とそっくり」「お綺麗です」「本当に似てる」「素敵な１年になりますように」「そっくりでビックリ！！」などの声が寄せられている。