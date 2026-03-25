3月26日（日本時間）に開幕を迎える米・大リーグ。ドジャースの大谷翔平は、開幕5戦目の4月1日（日本時間）に先発すると決まった。WBC（ワールド・クラシック・ベースボール）の熱狂のなかにあった日本で、大谷本人に勝るとも劣らないほどファンの視線を釘付けにした存在がいる──。

【写真】初来日だったデコピン

“初来日”を果たした愛犬・デコピンだ。大谷とデコピンの微笑ましい様子がメディアで報じられることには、どのような心理的影響があるのか。臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

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愛犬家という一面がわかると、途端にその人が”いい人”に見えてくる。

たとえば、試合では神経を研ぎ澄ましピリピリした雰囲気を漂わせる米・大リーグの選手でも、愛犬の前では優しい表情を見せる。愛犬と触れ合うことで、「愛情ホルモン」や「幸せホルモン」と呼ばれるオキシトシンが分泌されるからだろう。これによってストレスが軽減するため、どの選手も愛犬との写真は幸せそうだ。グラウンド上の厳しい表情と、愛犬に見せる穏やかな笑顔。そのギャップがファンにはたまらないのである。

あたたかい幸せからこぼれたほほ笑みはとても自然で、見た人をほのぼのさせ、ついつられて微笑む人もいるだろう。人は幸せだから笑顔になるが、笑顔になることでも幸せを感じる。「情動感染」という現象が起こるのだ。

そして今、情動感染をもっとも引き起こす存在となっているのが大谷選手と彼に”美しい妻”と堂々と呼ばれる真美子夫人に娘、そしてデコピンだ。3年連続4度目の最優秀選手（MVP）として全米野球記者協会の夕食会に出席した時の「私の人生を豊かにしてくれている愛する妻、真美子、そして娘、デコピン。いつもそばにいてくれてありがとう」という家族愛溢れるスピーチは、ニュースで見た人たちを幸せな気持ちにした。

WBCのチェコ戦後、彼のインスタグラムで公開されたのは東京タワーをバックに写るデコピン。2時間限定で桜色に輝く東京タワーを後ろに芝公園を散歩しているデコピンの写真は、大きな話題になった。

もしかして大谷が芝公園にいたのだろうかと思ったが、散歩させていたのは真美子夫人らしい。家族へのガードが固いことで知られる大谷だが、彼らのプライベートを知りたいと思うファンも多い。そんなファンに向け、愛犬を見せることでプライベートを垣間見せている。見た人は愛犬を通して彼らの行動を想像するからだ。愛娘の誕生や成長も愛犬と一緒なら、顔を公開せずとも愛らしさが伝わるし、成長ぶりがわかるという効果もある。

もうすぐ米メジャーリーグが開幕する。試合においては肉体的にも精神的にもタフでなければならないメジャーリーガーたち。そんな選手たちの癒しとなっているのが、デコピンのような愛犬たちだ。

昨年12月には、MLB公式インスタグラムが「リーグ屈指の名犬たち」と題して愛犬家の選手たちを特集している。大谷はドジャースのユニフォームを着たデコピンと。頬をなめられている写真はデコピンによる始球式のときだろうか。ドジャースの山本由伸はカルロスを抱いて飛行機に乗るところ、オリオールズのジャクソン・ホリデーはユニフォームを着たココナッツと球場の中で。ジャイアンツのイ・ジョンフは冬の日に防寒着を着たカオを抱き、ヤンキースのアーロン・ジャッジは妻とともにガスとペニーを抱いて微笑んでいる。

愛犬への愛情の深さは家族へ注がれる愛情と同じで、そのまま選手への好感度へとつながる。今まで以上に深みのあるあたたかい人、家族を大切にする人だと思うのだ。そして、選手が愛犬に癒やされる様子は見る人たちも幸せな気持ちにさせる。

デコピンにメロメロの笑顔を見せる大谷。選手が愛犬に癒やされる様子は、見ている私たちをも無条件に笑顔にし、幸せな気持ちにさせてくれる。今年のシーズンではどんな仕草で大谷を癒すのだろう。インスタグラムの更新が楽しみだ。