長澤まさみ、魅惑のドレスショット公開「色気がやばい」と反響 吉岡里帆も投稿に反応
俳優の長澤まさみ（38）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。魅惑のドレスショットを公開した。投稿には吉岡里帆も反応した。
【写真】吉岡里帆も投稿に反応！「色気がやばい」写真を披露した長澤まさみ
長澤は「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい」と、今月13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授賞式での出来事とみられる思いをつづった。
続けて「自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、楽しむぞ。ご機嫌にね」と結んだ。
この投稿に吉岡もコメント。「会場でお話できて嬉しかったです 大好きです！」とハートの絵文字も交えて反応した。
写真では、魅惑の視線を向けるドレス姿のショットを披露。コメント欄には「髪長いと色気がやばい」「日本アカデミー賞のドレス姿とても美しかったです！」などの反響が寄せられている。
【写真】吉岡里帆も投稿に反応！「色気がやばい」写真を披露した長澤まさみ
長澤は「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい」と、今月13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授賞式での出来事とみられる思いをつづった。
この投稿に吉岡もコメント。「会場でお話できて嬉しかったです 大好きです！」とハートの絵文字も交えて反応した。
写真では、魅惑の視線を向けるドレス姿のショットを披露。コメント欄には「髪長いと色気がやばい」「日本アカデミー賞のドレス姿とても美しかったです！」などの反響が寄せられている。