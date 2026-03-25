4児の父・織田信成、15歳長男と肩組み2ショット「身長は順調に抜かされ続けてます！」 長男の志望校合格も報告
フィギュアスケート解説者でタレントの織田信成が25日、自身のインスタグラムを更新。自身が39歳の誕生日を迎えたことを報告し、長男（15）との2ショットを公開した。
【写真】「身長は順調に抜かされ続けてます！」15歳長男と肩組み2ショットを公開した織田信成
織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）!!!」と報告。続けて、大阪駅で長男と肩を組む2ショットをアップし、「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」と伝えた。
「30代最後全力で謳歌するぞ〜！」と胸を躍らせる織田に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます そして志望校合格もおめでとうございます」「織田家ダブルでおめでとうございます 長男さん頑張りましたね」「わー！長男君もうこんなに大きく！」「ますますのご活躍を願っております!!」などの声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。
【写真】「身長は順調に抜かされ続けてます！」15歳長男と肩組み2ショットを公開した織田信成
織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）!!!」と報告。続けて、大阪駅で長男と肩を組む2ショットをアップし、「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」と伝えた。
「30代最後全力で謳歌するぞ〜！」と胸を躍らせる織田に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます そして志望校合格もおめでとうございます」「織田家ダブルでおめでとうございます 長男さん頑張りましたね」「わー！長男君もうこんなに大きく！」「ますますのご活躍を願っております!!」などの声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。