クワバタオハラ小原正子、9歳次男が表彰 兄に続く快挙に「めちゃすごーい」「やったぜぃ！鈴木兄弟！」「晴れ晴れとした顔！」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が24日、自身のブログを更新。9歳の次男・誠八くんが小学校で表彰されたことを報告し、喜びをつづった。
【写真】表彰状を手にして笑顔の9歳の次男・誠八くん
この日は「おめでとうー！」と題してブログを更新。「今日は小学校の終業式！」と切り出し、「3年生と5年生最後の日かぁ…」としみじみしながら息子たちを見送ったことを明かした。兄弟で登校する姿についても「本当に愛おしいです」と母としての思いをつづっている。
先に帰宅した次男が「やたらとニコニコ！」していたことから理由を尋ねたところ、「全校生徒の前で表彰されたそうです！！！」と報告。絵が評価されての受賞だったという。
さらに、11歳の長男・誠希千くんも昨年同様に選ばれていたことを振り返り、「兄弟揃ってめちゃすごーい」とコメント。「絵のタッチなんか似てるしーー」と兄弟の共通点にも触れた。
次男の通知表については「もう少し」がなかったと明かし、良好な結果だったことも報告。別の投稿では、3段階評価のうち「もう少し」が3年間1度もないことにも触れている。夫で元プロ野球選手のマック鈴木からは「もう少しがあったら勉強の習い事へいかせる」と言われているといい、「是非とも回避してもらいたい！」と本音をのぞかせた。
一方で長男についても「5年間ずっとよくできるが多い」と評価を明かしつつ、「親の感動のリアクションは弟の方が大きい すまん！」とユーモアを交えてコメント。
最後は「兄弟2人ともこの一年も学校生活を楽しんで頑張ってくれて本当にありがとう！！と思いました」と締めくくり、子どもたちへの感謝を記した。
この投稿にファンからは「はっちゃん、凄いね！！」「通知表も、良かったね！！」「はちくん嬉しそう」「おめでとう」「なんという、嬉しい、晴れ晴れとした顔！」「やったぜぃ！おめでとう！鈴木兄弟、万歳！！！」「立派な作品」「はちきれん笑顔かわいい」「はっちゃん画伯おめでとうございます」「これからも、成長を見届けさせてくださいね」など祝福の声が寄せられている。
【写真】表彰状を手にして笑顔の9歳の次男・誠八くん
この日は「おめでとうー！」と題してブログを更新。「今日は小学校の終業式！」と切り出し、「3年生と5年生最後の日かぁ…」としみじみしながら息子たちを見送ったことを明かした。兄弟で登校する姿についても「本当に愛おしいです」と母としての思いをつづっている。
さらに、11歳の長男・誠希千くんも昨年同様に選ばれていたことを振り返り、「兄弟揃ってめちゃすごーい」とコメント。「絵のタッチなんか似てるしーー」と兄弟の共通点にも触れた。
次男の通知表については「もう少し」がなかったと明かし、良好な結果だったことも報告。別の投稿では、3段階評価のうち「もう少し」が3年間1度もないことにも触れている。夫で元プロ野球選手のマック鈴木からは「もう少しがあったら勉強の習い事へいかせる」と言われているといい、「是非とも回避してもらいたい！」と本音をのぞかせた。
一方で長男についても「5年間ずっとよくできるが多い」と評価を明かしつつ、「親の感動のリアクションは弟の方が大きい すまん！」とユーモアを交えてコメント。
最後は「兄弟2人ともこの一年も学校生活を楽しんで頑張ってくれて本当にありがとう！！と思いました」と締めくくり、子どもたちへの感謝を記した。
この投稿にファンからは「はっちゃん、凄いね！！」「通知表も、良かったね！！」「はちくん嬉しそう」「おめでとう」「なんという、嬉しい、晴れ晴れとした顔！」「やったぜぃ！おめでとう！鈴木兄弟、万歳！！！」「立派な作品」「はちきれん笑顔かわいい」「はっちゃん画伯おめでとうございます」「これからも、成長を見届けさせてくださいね」など祝福の声が寄せられている。