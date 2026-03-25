白濱亜嵐、片寄涼太との高校時代の思い出を回顧 「学生服で…」成長を実感
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの白濱亜嵐（32）が25日、都内で行われたGENERATIONS写真集 『Footprints』発売記念イベント取材に登場。同席した片寄涼太（31）との高校時代の思い出を振り返った。
【写真】オーラすごい！キリッと表情を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐
白濱は1学年年下の片寄の成長した部分を聞かれ「この男は変わりましたよ」と語り始めた。白濱が高校2年の時に高校1年の片寄が入ってきたことを振り返り「その時はまだどちらかというと末っ子だった」と話した。
片寄も「何も知らない少年だった。芸能界のことも知らない。そういう意味では亜嵐くんについてここまでやってきた」と同調した。
白濱は片寄の高校に書類を取りに行ったことも回顧。「学生服で涼太の高校について行った。すんげえ短い電車に乗って」と伝えると、片寄も「そんなことありましたかね。懐かしいですね」と思い出に浸っていた。最後に白濱は「なんで俺がついて行ったのかいまだに分かりませんが」と話し、報道陣の笑いを誘った。
グループとして10年ぶりとなる写真集となった。写真家・小浪次郎氏が撮影を手掛け、デビュー13周年のグループの姿を捉えた。中目黒や初期にパフォーマンスを行ったガーデンステージなど、グループにとって思い入れの深い場所でロケを実施した。
【写真】オーラすごい！キリッと表情を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐
白濱は1学年年下の片寄の成長した部分を聞かれ「この男は変わりましたよ」と語り始めた。白濱が高校2年の時に高校1年の片寄が入ってきたことを振り返り「その時はまだどちらかというと末っ子だった」と話した。
白濱は片寄の高校に書類を取りに行ったことも回顧。「学生服で涼太の高校について行った。すんげえ短い電車に乗って」と伝えると、片寄も「そんなことありましたかね。懐かしいですね」と思い出に浸っていた。最後に白濱は「なんで俺がついて行ったのかいまだに分かりませんが」と話し、報道陣の笑いを誘った。
グループとして10年ぶりとなる写真集となった。写真家・小浪次郎氏が撮影を手掛け、デビュー13周年のグループの姿を捉えた。中目黒や初期にパフォーマンスを行ったガーデンステージなど、グループにとって思い入れの深い場所でロケを実施した。