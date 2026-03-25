「プルデンシャルとは違うと思っていたのに……」

【画像】ソニー生命の郄橋薫社長

そう嘆くのは、ソニー生命保険の現役社員・A氏である。



ソニー生命のHPより

顧客から約22億円もの巨額借り入れ、うち12億円が未返済

3月18日、ソニー生命から突如、“お詫び”リリースが発表された。

「元営業社員が客から約22億円もの巨額を借り入れ、そのうち12億円が未返済、ということがわかった。客に『高利回りで運用する』と持ちかけて資金を集め、自らの投資に注ぎ込んでいた。結局、クビが回らなくなり、個人名義の借用書まで作って借金を重ねていた」（経済誌デスク）

社内で発覚したのは3年前で、社員はすでに懲戒解雇済み。だが公には発表しておらず、今回『ダイヤモンド・オンライン』の報道で明るみに出た。思い出されるのは、今年1月にプルデンシャル生命で発覚した、大規模な不祥事だ。

「プルでは100人以上の社員が計31億円を超える額を不適切に受け取っていた。奇しくも両社は1979年に『ソニー・プルデンシャル生命』という同じ会社として発足した経緯がある。営業職を『ライフプランナー（LP）』と呼び、完全歩合制を採っている点も同じです」（同前）

ここ10年、右肩上がりの成長を続けてきた両社。ライバル企業に続く不祥事に、前出の現役社員・A氏は落胆を隠さない。

「プルとは社風も違う。ただ稼ぐだけでなく『ソニーとしての誇り』を持った社員が多いはずですが……」

実際、今回は社員1人によるトラブルだ。その“犯人”とは、どのような人物だったのか。

《この続きでは、社員が語る22億円借金営業社員の人物像、会社側の責任、事案が発覚した当時の社長への直撃などを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）