ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。２９日の放送が最終回となる、歌手・和田アキ子が司会を務める情報バラエティー「アッコにおまかせ！」について、龍宝正峰社長が感謝を述べた。

龍宝社長は「何より４０年以上という長きにわたり日曜のお昼を支えていただいた」と話し、「長年愛された番組、さらにこの番組をご覧になっていたいた多くの皆さまに心より感謝申し上げるとともに、ぜひ最終回、皆さん見ていただければと思います」と続けた。

合田隆信専務も「一口に４０年と言っても本当にとてつもない長さ。４０年間ずっと日曜日を支えていただいたアッコさん、出演者の皆さま、何よりもご覧になっていただいた皆さまに本当に感謝を申し上げたいと思います」とした。

また和田は、新番組「アッコとジャンボ」（４月７日スタート。火曜、深夜０・５６）に出演することが発表済み。活躍の場を昼から深夜に移すこととなるが、同番組を編成した理由について合田専務は「『アッコにおまかせ！』が終わったことを受けてというよりは総合的な判断。新しい顔ぶれの組み合わせでやってみようということで、通常の編成の判断ということです」と説明した。