【広州＝遠藤信葉】香港政府は２４日、反体制活動を取り締まる国家安全維持法（国安法）違反などの罪で有罪判決を受けた香港紙・蘋果日報（アップルデイリー、廃刊）と関連会社２社について、法人登記を抹消し、解散させたと発表した。

蘋果日報は中国政府に批判的な論調で知られていたが、創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）ら幹部の逮捕や資産凍結を受け、２０２１年に廃刊した。

黎氏や蘋果日報は今年２月、「外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えた」として国安法違反の罪で有罪判決を受け、黎氏は懲役２０年、同社と関連会社２社は罰金刑を言い渡されていた。

今後は、同法を補完する国家安全条例に基づき「禁止組織」となる。組織の一員として活動したり、支援を行ったりした場合、最高で禁錮１４年、罰金１００万香港ドル（約２０００万円）を科すという。

また、香港紙・明報などは２５日、香港警察国家安全部が２４日、香港内の書店の責任者など４人について、扇動的意図のある出版物を販売したなどとして国家安全条例違反の疑いで拘束したと報じた。

拘束されたのは、民主派が経営する独立系書店の店主ら。国家安全部は２４日に書店を捜索し、黎氏の自伝を押収したという。