お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が25日、自身のXを更新。サウナで大物スターと偶然一緒になった話を披露した。

真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ。そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。2人きりよ。ドキドキよ」と広島出身の歌手で俳優、吉川晃司（60）とサウナで居合わせたことを明かした。

そして「めっちゃ優しくてさ、俺が話かけて広島旅行いくと伝えたら、広島の観光スポットとか歴史を教えてくれてさ。まさにサンクスモニカよ。いや〜かっこよかったなと、サウナ出てウィキペディアで年齢を調べちゃったら、なんと60歳！ マジか！？」と記述。「凄いよ。なんでビックリしたかって、サウナで見た吉川さんの体を思い出したらさ、60歳だけど、以前CMされてたのを意識されてか、腹筋が『チョコモナカジャンボ』だったのよ。新幹線でチョコモナカジャンボ頂きます」と吉川の鍛え上げられた腹筋が、アイスのモナカばりに割れて盛り上がっていたことをうかがわせた。

この投稿に「凄い！」「さすが、凄い人とよく会いますね」「COMPLEX大好きだから羨ましすぎる！」「サウナで吉川晃司は強すぎるし、腹筋がチョコモナカジャンボなの情報量多すぎる」「吉川晃司さんとニアミスは熱いっすね」などとさまざまな反響のコメントが寄せられている。