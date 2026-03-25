新型戦車を用いた攻撃戦術訓練中に戦車に乗る金正恩総書記と娘のジュエ氏＝19日、北朝鮮・平壌/KCNA/Reuters

（CNN）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は、米国とイランとの戦争は、北朝鮮が核兵器を保持し続ける決断が正しかったことを証明していると述べた。

金氏は国会にあたる最高人民会議の演説で、米国を「国家主導のテロ行為と侵略行為」で非難した。

金氏は、現在の状況は明らかに、北朝鮮が核兵器放棄を求める米国の圧力や甘言を拒否したことが正当であったことを明確に証明していると述べた。

金氏はさらに、北朝鮮の核保有国としての地位は今や「不可逆的」だと付け加えた。

米国のトランプ大統領はこれまで、米国がイランの核能力を「壊滅させた」と宣言した数カ月後に、イランが米国にとって「差し迫った」脅威だったと主張していた。

北朝鮮指導部は、今回のイランでの紛争によって、核兵器を持たない国は米国の軍事力にさらされる一方で核兵器を持つ国はそれを抑止できるという、長年抱いてきた信念を改めて強固なものとした。

今回の発言のタイミングも重要だ。トランプ氏は最近、金氏との対話再開に前向きな姿勢を示しており、2019年に決裂した外交ルートを復活させる可能性をにじませていた。

今月初めには、韓国の首相が予定外でワシントンを訪れ、トランプ氏と大統領執務室で会談した。当局者によると、会談では、北朝鮮との外交が再開できるかどうかや、戦略をどう調整するか、北朝鮮の兵器開発にどう対応するかが話し合われた。

金氏の今回の発言は、今後もし再会談が実現しても、過去の首脳会談とは大きく異なるものになることを示唆している。過去の会談では非核化が中心議題だった。

金氏は、米国が北朝鮮を核保有国として認め、北朝鮮がいうところの「敵視政策」を放棄するのであれば、再びトランプ氏と向き合う意思があることを示している。

北朝鮮は最近、新型軍艦からの巡航ミサイル発射や、国営メディアが核搭載可能としているロケット砲の発射など、注目度の高い兵器実験を相次いで実施している。

◇

本稿はCNNのウィル・リプリー記者による分析記事です。