キングコングの西野亮廣が２４日、テレビ朝日系「深夜のダイアン」で、相方・梶原雄太の失踪時を振り返った。

キングコングはデビュー直後から若者を中心に人気を博したが、その後梶原に異変が。ネタも覚えてこず、トイレに入ったまま出てこないことがしばしば。極度のストレスで０３年に活動休止となったときのことを振り返った。

西野は「（梶原は）失踪したんです。ある日突然。その時に仕事、レギュラー７、８本あったけど全部無くなった」といい「その時はちょっとイラッとした」という。

しかしいつまでも梶原が復帰する気配はなし。「全然戻ってこない。聞いたら心の病だと」と言われたといい「さすがに戻ってきそうにない、西野１人でやるか？って事務所から言われ、行こうかなと思ったが１人でいって、万が一うまくいってしまうと、いよいよ戻ってこられない。イラッとはしたが漫才をしている時間は楽しかった。あれが全部なくなるのは嫌」だと思い「待ちます」と答えていたという。

しかし、必ず帰ってくる保証はない。「でも待つと決めたときが自分の人生で一番覚悟を振り絞った瞬間」だったと振り返っていた。