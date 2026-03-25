エンゼルスが開幕前から大混乱に陥っている。エンゼルスは２４日（日本時間２５日）、実に１１人ものロースター変更を行い、驚きの声が上がっている。

２０１９年にパドレスでセーブ王に輝いた救援右腕のカービー・イエーツ（３８）が左ヒザ炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入り。さらに今オフ、レッドソックスからトレードで獲得したボーン・グリソム内野手（２５）は左手首捻挫で１０日間のＩＬ入りした。

内外野守れるグリソムはレッドソックスの元トッププロスペクトで、獲得した際にはペリー・ミナシアンＧＭが「彼は才能があり、われわれが探していたようなコンタクトに長ける打者だ」と大きな期待を寄せていた新戦力。また、昨年１１月に獲得したアレク・マノア投手（２８）も右手中指打撲で１５日間のＩＬ入り。昨季３６本塁打、１０３打点をマークしたウォードをオリオールズに放出してまでトレード獲得したグレイソン・ロドリゲス投手（２６）は右肩炎症で１５日間のＩＬ入りとなり、今オフの補強は完全に裏目に出てしまった。

さらに救援投手のベン・ジョイズ（２５）も右肩炎症で１５日間のＩＬ入り。投手陣に負傷者が相次ぎ、昨季ジャイアンツで３８試合に登板した左腕・ジョーイ・ルッケージ（３２）を緊急獲得した。

アストロズとの開幕戦２日前のドタバタ劇に米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「１日に１１人もの選手異動を行うのはどの球団フロントにとっても大変な偉業、驚異的な出来事だ。開幕戦が近づくにつれて動きが活発になるのはよくあることだが、エンゼルスにとっては記録的な数かもしれない」と驚きをもって報じた。