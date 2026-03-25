3児の母・近藤千尋、子供達と作った“いびつなハンバーグ”公開「サイズ感が可愛い」「すごい量」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの近藤千尋が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達と作ったハンバーグを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「サイズ感が可愛い」子供達と作った大量ハンバーグ
近藤は「子供達と作った日」とつづり、子供達と一緒に調理したことを報告。「いびつなハンバーグかわいい 笑笑」と、子供たちが一生懸命に形作ったことが伝わるハンバーグを披露した。ハンバーグの横にはレタスやトマトが添えられ、ほかにもブロッコリーの和え物やかぼちゃの煮物などが並ぶ、栄養バランスの良い食卓を公開している。
この投稿に、ファンからは「一緒に作ると美味しさ倍増」「サイズ感が可愛い」「すごい量」「形がいびつなのがまた可愛い」「成長を感じる」「微笑ましい」「天使のハンバーグ」「いい思い出になりそう」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「サイズ感が可愛い」子供達と作った大量ハンバーグ
◆近藤千尋、子供達と手作りしたハンバーグを公開
近藤は「子供達と作った日」とつづり、子供達と一緒に調理したことを報告。「いびつなハンバーグかわいい 笑笑」と、子供たちが一生懸命に形作ったことが伝わるハンバーグを披露した。ハンバーグの横にはレタスやトマトが添えられ、ほかにもブロッコリーの和え物やかぼちゃの煮物などが並ぶ、栄養バランスの良い食卓を公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一緒に作ると美味しさ倍増」「サイズ感が可愛い」「すごい量」「形がいびつなのがまた可愛い」「成長を感じる」「微笑ましい」「天使のハンバーグ」「いい思い出になりそう」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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