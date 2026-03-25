　日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（2月）、小売物価指数（RPI）（2月）、生産者物価指数（PPI）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)
予想　3.1%　前回　3.1%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（2月）16:00
予想　0.4%　前回　-0.5%（前月比)
予想　3.7%　前回　3.8%（前年比)
予想　3.6%　前回　3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（2月）16:00
予想　0.6%　前回　0.4%（仕入・前月比)
予想　0.4%　前回　-0.2%（仕入・前年比)
予想　0.2%　前回　0.0%（出荷・前月比)
予想　2.6%　前回　2.5%（出荷・前年比)