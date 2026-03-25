そごう・西武は２５日、今年の９月３０日をもって東京・西武渋谷店の営業を終了すると発表した。隣接するロフト館・モヴィーダ館については単館として営業を継続する。

西武渋谷店は１９６８年４月１９日に開店し、渋谷の象徴的な存在として長く親しまれてきた。同社によると、土地建物権利者との間で再開発について２０年間協議を続けていたが、２０２４年７月３日付けで、権利者から同店のＡ館、Ｂ館、パーキング館の賃貸借契約を終了し、明渡しを求める旨の通知を受けた。その後も交渉を続けていたが、西武側の要望は受け入れられず、西武渋谷店の営業終了という結論に達したという。

同社は「西武渋谷店は開店以来約 ６０年の間、渋谷のみならず世界中の方に愛されてまいりました。これまで、西武渋谷店をご愛顧いただき誠にありがとうございました。営業終了に際しましては、お客さま、地域の皆さま、お取引先さま及び関係者の皆さまにご迷惑とご不便をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。なお、西武渋谷店に勤務する当社社員については雇用を継続し、社内で配置転換をおこないます」としている。