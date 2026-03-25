ニューストップ > ライフスタイルニュース > 虫が大嫌いなビビり夫に内心ドン引き！ このままでは息子にも悪影響… 虫が大嫌いなビビり夫に内心ドン引き！ このままでは息子にも悪影響じゃない？ 父親の態度は変わるのか 虫が大嫌いなビビり夫に内心ドン引き！ このままでは息子にも悪影響じゃない？ 父親の態度は変わるのか 2026年3月25日 15時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ヒィィイ！ 虫、虫が出たぁぁ！。頼りになるはずの夫の情けない悲鳴が、家中に響き渡りモヤモヤする…。小さな虫一匹で大騒ぎし、幼い息子を守るどころか妻を盾にして逃げ回る情けない振る舞い。しかし、そんな彼の臆病な心を変える「意外なきっかけ」が訪れようとしていたのです。＞＞ 【まんが】虫が大嫌いなビビり夫に内心ドン引き！ このままでは息子にも悪影響!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】虫が大嫌いなビビり夫に内心ドン引き！ このままでは息子にも悪影響!? 「お前が学がない、この生活ができるのは俺のおかげだ」夫の強気な発言に抵抗してみたら… 「私の誕生日は義実家家族を呼んでパーティー!?」夫に誘導されるまま開催すると散々な目に…これって普通じゃないよね？