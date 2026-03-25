政府は２４日、超党派の「社会保障国民会議」の下に設置された有識者会議の初会合を開き、所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の議論をスタートさせた。

制度設計に関する論点整理を進め、政府が目指す夏前までの中間取りまとめに反映させる方針だ。

有識者会議は、経済や社会保障の専門家ら１２人で構成され、清家篤・元慶応義塾長が座長を務める。週１回程度開催し、与野党が参加する実務者会議の議論に生かす。出席者によると、この日は給付付き税額控除が議題となり、制度の導入が必要との認識でおおむね一致した。

日本総合研究所シニアフェローの翁百合氏は、子育て世帯の収入に占める税や社会保険料の負担率が低所得層で高い実態を説明し、支援を検討する必要があるとの認識を示した。翁氏は会合後、記者団に「給付付き税額控除を含めて、税と社会保障の一体改革の議論を進めていくべきだ」と訴えた。

出席者からは、給付付き税額控除の導入に向けた課題も指摘された。第一生命経済研究所首席エコノミストの永浜利広氏は、負担軽減の対象について「低所得者に限定した支援だけでなく、家計全体への還元が足りないという視点で議論すべきだ」と訴えた。

給付や控除を行うために必要な対象者の所得、資産などを把握するシステムの構築に時間がかかるとの指摘も出た。ＪＲ東日本会長の深沢祐二氏は「目的や対象を絞ってスタートし、それを拡充していくことが肝要だ」と述べ、段階的な導入を求めた。

高市首相が実現を目指す２年間の食料品消費税率ゼロについても議論が行われ、積極財政派として知られる元日本銀行審議委員の片岡剛士氏は「短期間で実行するための対策の一つだ」と賛同する意向を示した。その上で「どう給付付き税額控除に移行するかが課題となる」と強調した。

一方、中道改革連合、立憲民主党、公明党の幹事長らは２４日、国会内で会談し、２５日開催予定の国民会議の実務者会議に参加することを確認した。野党からは、すでに国民民主、チームみらい両党が参加している。