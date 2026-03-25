お笑いコンビ2丁拳銃（小堀裕之＝52、川谷修士＝52）が25日、大阪市内のクールジャパンパーク大阪SSホールで、舞台小説「奇喜怪快」（3月25〜30日、同所）の取材会に出席した。

関西の演劇を盛り上げるべく、話題のテレビドラマや映画から着想したオリジナル舞台を届けるプロジェクト「関西演劇企画」の第2弾。作・演出は高梨由氏。

2人は稽古中、主演の宮脇優、里中将道ら共演陣を連れて飲み歩いていたそうで、小堀は「かわいいんですよ。付き合いも良いし。たまにタバコもくれるし」とドヤったが、川谷は「びっちり稽古しました。やっとお見せできる。ただ、うちの相方がこんなにもせりふ覚え悪いとは」とあきれた。

小堀と言えば、“クズっぷり”を川谷の妻野々村友紀子からたびたび苦言を呈されている。野々村が観劇に訪れる可能性もあるが、川谷が「怒られないように目から血出るくらい芝居します。ウチの相方が緊張するんじゃないか」と話すと、小堀は「イヤです。来んで良いです」と露骨にイヤな顔。「漫才もやってますし、漫才以外のこともフルで頑張ってます。来てもらえれば、それが分かるとは思うんですが来て欲しくないです」と来場を拒否して笑わせた。

東京公演は新宿シアターモリエールで4月3〜12日。