パシオスが「誕生祭」開催中。ライトアウター1100円、トップス＆ボトムは550円の超特価！《3月29日まで》
ファッションプラザ「パシオス」は、2026年3月25日から29日まで「誕生祭」を開催しています。
パシオスのチラシから、注目アイテムを紹介します（御殿場店を除く）。
デニムパンツも1100円！
目玉は数量限定の"1100円アイテム"です。デニムジャケット、フード付きブルゾン、裏メッシュジャンパー、スポーツアウターなど、ライトアウターが充実しています。
ほかにも、カジュアルパンツ、デニムパンツ、フェイクレイヤードプルオーバーなどもそれぞれ1100円です。
さらに、1000円以下で買えるアイテムも多数あります。
女性向けのアイテムでは、カットソー、プルオーバー、スポーツボトム、リラクシングパンツ。そしてノンワイヤーブラジャー＆ショーツセットなどが各550円です。
「タオル祭」も開催！
特設コーナーで、「タオル祭」も開催しています。タイパ、コスパ、スペパに優れたタオルを集めた企画です。
＜一例＞
●3枚組マイクロファイバーフェイスタオル（330円）
●2枚組ホテル仕様フェイスタオル（429円）
●ホテル仕様バスタオル（539円）
●今治産コンパクトフェイスウォッシュタオル（319円）
●今治産コンパクトマルチタオル（759円）
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）