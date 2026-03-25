パシオスが「誕生祭」開催中。ライトアウター1100円、トップス＆ボトムは550円の超特価！《3月29日まで》

ファッションプラザ「パシオス」は、2026年3月25日から29日まで「誕生祭」を開催しています。

パシオスのチラシから、注目アイテムを紹介します（御殿場店を除く）。

デニムパンツも1100円！

目玉は数量限定の"1100円アイテム"です。デニムジャケット、フード付きブルゾン、裏メッシュジャンパー、スポーツアウターなど、ライトアウターが充実しています。

ほかにも、カジュアルパンツ、デニムパンツ、フェイクレイヤードプルオーバーなどもそれぞれ1100円です。

さらに、1000円以下で買えるアイテムも多数あります。

女性向けのアイテムでは、カットソー、プルオーバー、スポーツボトム、リラクシングパンツ。そしてノンワイヤーブラジャー＆ショーツセットなどが各550円です。

「タオル祭」も開催！

特設コーナーで、「タオル祭」も開催しています。タイパ、コスパ、スペパに優れたタオルを集めた企画です。

＜一例＞

●3枚組マイクロファイバーフェイスタオル（330円）

●2枚組ホテル仕様フェイスタオル（429円）

●ホテル仕様バスタオル（539円）

●今治産コンパクトフェイスウォッシュタオル（319円）

●今治産コンパクトマルチタオル（759円）

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）