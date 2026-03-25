きょう東証グロース市場に新規上場したベーシック<519A.T>は、午前９時１５分に公開価格８７０円を７０円（８．０％）下回る８００円で初値をつけた。９時１８分には８３５円に上昇。その後売り買いが交錯する場面もあったが、前場中盤からは８００円トビ台前半でもみ合い、初値と同じ８００円で初日の取引を終えた。



同じくきょう東証グロース市場に新規上場したジェイファーマ<520A.T>は、午前９時１５分に公開価格８８０円を７１円（８．１％）下回る８０９円で初値をつけた。これを高値にその後は売り優勢の展開で１０時３２分には７００円を割り込み６８９円に下落。その後、７１０円を挟んでもみ合いが続いたが、後場中盤からは冴えない動きを見せ７００円で初日の取引を終えた。



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出所：MINKABU PRESS