ローツェ <6323> [東証Ｐ] が3月25日大引け後(15:40)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の306億円→326億円(前の期は354億円)に6.5％上方修正し、減益率が13.6％減→8.0％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の234億円→190億円(前の期は236億円)に18.9％下方修正し、減益率が0.6％減→19.4％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の160億円→180億円(前年同期は148億円)に12.5％増額し、増益率が7.8％増→21.3％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

上記１．のとおり、特別損失として計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を下回る見込みとなりました。なお、2026年２月期の配当予想につきましては、前回発表予想（１株当たり17円）から変更はありません。(注）上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。

