日本乾溜工業 <1771> [福証] が3月25日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年9月期の期末一括配当を従来計画の20円→36円(前期は19円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日公表の「株式会社FCP18 の株式取得（完全子会社化）、株式会社麻生及び伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社に対する第三者割当による新株式の発行、資本業務提携契約の締結、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、麻生との間で締結した資本業務提携契約において、2026 年９月末以降を基準日とする当社配当に係る配当性向について、（1）2026 年10 月１日から当面10 年を経過する時点までは配当性向を連結当期純利益に対して65%とすることにより当社の適正な資本構成の実現を目指すものとし、 （2）当該期間の経過後は、当社において事業運営に支障が生じない水準の自己資本が確保されていることを前提として、中長期的に、配当性向を連結当期純利益に対して50％程度とするように努めるものとすることを合意しております。これに伴い、2026 年９月期の期末配当予想を１株あたり36 円に修正いたします。なお、かかる決定は、本臨時株主総会において本第三者割当増資に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。

