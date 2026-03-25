25日（水）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の1stレグが行われアウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、ラス・パルマス（スペイン）とアウェイで対戦した。

ヨーロッパの各国トップリーグの上位20チームが集う本大会。リーグラウンド、と決勝トーナメントの戦いの後、残った4チームが「ファイナル4」へと進出し、1位から4位を決める。





リーグラウンドで6連勝を収め首位で予選通過をしたペルージャは、そのリーグラウンドで同じグループだったラス・パルマスと再戦。リーグラウンドでは2試合ともペルージャが勝利している。

右ヒザのケガの影響でしばらく出場機会のない石川はこの試合もベンチスタート。第1セット、ペルージャは終盤ラス・パルマスに追い上げられるも逃げ切り、セットを先取する。続く第2セットもペルージャのオレフ・プロトニツキやワシム・ベンタラの活躍もあり、危なげなくセットを連取した。

しかし第3、第4セットは打って変わり、ラス・パルマスの流れを立ち切ることができず、セットを連取される展開に。勝負の最終第5セット、オポジットのベンタラがアタックで4得点の活躍を見せるなど、最後はペルージャに軍配が上がりフルセットの激戦を勝利で飾った。

プレーオフ準々決勝1stレグで勝利を収めたペルージャは、準決勝進出に王手をかけた。ホームで行われる2ndレグは、4月2日（木）3:30から行われる。

⬛︎試合結果

ペルージャ（イタリア） 3-2 ラス・パルマス（スペイン）

第1セット 25-23

第2セット 25-19

第3セット 21-25

第4セット 23-25

第5セット 15-13