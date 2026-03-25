ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＴＢＳラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／おはよう一直線」をハラスメントなどの問題が原因で、昨年１月２７日付で降板し、芸能活動を自粛していた生島ヒロシが、４月から文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」で復帰することについて、ＴＢＳラジオの林慎太郎社長がコメントした。

林社長は、生島の復帰に際し、今後の起用については「現在はありません」ときっぱり。「番組制作キャスティングは通常お答えしてないが、そういう話があったとしたらその都度判断していく」というにとどめた。

文化放送での復帰は、生島側からの要望があり、これを文化放送が受諾する形で決定した。これに関連してＴＢＳラジオ側に生島側から要望がなかったのか問われると「それはなかったです」と答えた。

生島の活動自粛翌月に行われた会見で、林社長は「２７年という長い期間、ＴＢＳラジオの番組を支えてくれた方ですので、私どもも大変残念に思っております」と心境を吐露。今後の起用に関しては「今、というか生島さん自体はもう引退状態ですので、もうご出演いただくことはないかなと思います」ときっぱり語っていた。