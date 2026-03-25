2005年3月14日に撮影された写真。オハイオ州デイトン近郊にあるライト・パターソン空軍基地を上空から捉えた/Ty Greenlees/Dayton Daily News/AP

（CNN）米ニューメキシコ州ロズウェルの街には宇宙人の頭をモチーフにした街灯や空飛ぶ円盤の壁画が並び、観光客が小柄な緑色の宇宙人像と並んでポーズをとっている。

80年近く前に市内の砂漠で不思議な墜落が起き、世界中で宇宙人への関心が高まった。小さな街は今も、世界で最も根深いなぞのひとつ、「ロズウェル事件」の現場として知られる。

米軍は1947年7月、この近くの農場でUFO（未確認飛行物体）の残骸を回収したと発表したが、直後に発表を撤回。気象観測用の気球だったと述べた。

この出来事をきっかけに、なにかもっと奇妙な物が落ちてきたのではないかという臆測が広がった。回収物の中に非人間由来の死体もあり、それがひそかにオハイオ州のライト・パターソン空軍基地へ運ばれたとうわさされた。

この基地に今、あらためて注目が集まっている。基地内の空軍研究所で司令官を務め、国防総省による最先端の航空宇宙研究の要となった空軍退役少将、ウィリアム・ニール・マッカスランドさんが行方不明になっているためだ。

空軍はこれまで繰り返し、地球外の技術や「宇宙人の死体」を入手したことはないと述べてきた。だがロズウェルにある国際UFO博物館・研究センターの主任研究員ドナルド・シュミットさんは、政府が真実を語っていないとの見方を示す。

「関係者が死ぬ間際に告白した例は最大30件に上る。いずれも法廷で認められる供述で、実際に起きた出来事だということを裏付けている。ほかのUFO事件はつかの間の目撃や写真、映像で、そう言えない例が99.9%だ」

米国防総省によると、ロズウェルの墜落事件以降、UFOの目撃情報とみられる報告は米国内だけで1600件を超えた。ロシアや中国、日本など、他国も目撃情報を収集している。

米政府は近年、UFOをめぐる軍の映像や目撃情報の報告を公開してきた。議会でも、UFOという呼び名に代わって使われるようになった「未確認異常現象」（UAP）を直接知っているという人物らが公聴会で発言し、注目を浴びている。

米軍が冷戦時代からUAPに至るまで、実際になぞの飛行物体を調べてきた研究で、中心的な役割を果たしてきたのがライト・パターソン基地だ。

当局は、マッカスランドさんがニューメキシコ州アルバカーキの自宅から行方不明になった事件とUFO研究との関連性を否定している。だが同基地とそれをめぐる数十年の臆測に、今あらためて関心が高まっている。

マッカスランドさんは姿を消す前、頭の中にもやがかかった感じがすると訴えていた。当局者が先日の記者会見で語ったところによると、この症状を理由にいくつかの団体の役職から退いていたという。

当局が捜索を続けるなかで、薄緑色の長袖シャツとハイキングブーツが回収された。マッカスランドさんの財布、回転式拳銃と革製の携行用ケース、赤いバックパックはまだ見つかっていないという。

UFO調査の本拠だったライト・パターソン基地

ライト・パターソン空軍基地はロズウェル事件で名を知られるずっと前から、米軍の最も重要な研究施設のひとつだった。

米政府が進める研究開発と、政府が扱うあらゆる不気味な出来事についての調査に中核があるとすれば、リストのトップにくるのがライト・パターソンだ」と語るのは、かつて国防総省で情報活動を担ったルイス・エリゾンドさんだ。エリゾンドさんはUAPをめぐる透明性の向上を提唱している。

基地の歴史は第1次世界大戦中の1917年までさかのぼる。米軍がオハイオ州デイトン近郊に開設した航空施設だった。

同基地はやがて、国防総省による航空宇宙研究、工学、情報活動の主要拠点となった。今では先進的な航空機材料や推進装置の開発に取り組む空軍研究所など、複数の主要機関が置かれている。

マッカスランドさんは13年近く前に退役したが、かつてはこの研究所を指揮していた。オバマ政権で国家安全保障アナリストを務め、国防総省にも勤務していたマリク・ボン・レンネンカンプさんは、同基地を「あらゆる極秘研究が行われる場所」と呼ぶ。

同基地には、外国の航空宇宙システムや脅威の可能性を分析する国家航空宇宙情報センターもある。

「基地は空軍による軍事情報活動の要であると同時に、UFOともマッカスランドさん自身とも非常に興味深いつながりがある」と、ボン・レンネンカンプさんは指摘する。

語り継がれてきた目撃情報

ニューメキシコ州では、UFO伝説が文化の一部になっている。住民の間では数十年にわたり、地球外のどこかからの訪問者がシエラブランカ山脈の東側に広がる平原に墜落したと信じられてきた。

UAPへの関心はロズウェル事件から数十年後、軍が映像を公開したのをきっかけに、あらためて強まった。

最も広く議論を呼んだ出来事のひとつが、2004年に起きた米空母ミニッツのUFO遭遇事件だ。海軍パイロットらの報告によると、太平洋上で未確認物体が、あり得ない速さの予測不能な動きをみせたという。同様の遭遇が世界各地の軍用機から報告され、その正体をめぐって好奇心と懐疑の入り混じる声が高まった。

「最初はあやしげな妄想にきまっていると思った」と、ボン・レンネンカンプ氏は言う。だが信頼できる軍パイロットの体験談を聞いて、考えが変わった。

ボン・レンネンカンプさんによれば、海軍第41戦闘攻撃飛行隊（通称：ブラックエーセス）を率いていた退役中佐のデービッド・フレイバーさんがポッドキャストを通し、04年に米サンディエゴ沖でほかのパイロット3人とともに、楕円（だえん）形のUAPの異様な動きを目撃したと述べた。

国防総省は20年、赤外線カメラが飛行物体の素早い動きをとらえた短い映像を3本、公開した。

米空軍で最も長く続いた未確認現象の正式調査のひとつが、プロジェクト・ブルー・ブックだ。1950年初めに始まり、69年に終了した。

ボン・レンネンカンプさんによれば、このプロジェクトは一部の研究者から、厳密な科学的調査というよりむしろPR作戦だと批判された。

米中央情報局（CIA)は、UFO目撃の『誤りを暴く』ことが政府の目的だと明言した。それ以降、ブルー・ブックは誤りを暴くための作戦と化した。どんなに信頼できる証人が何人いようと、政府はただばかげた「説明」をたたきつけたという。

実業家で歴史家でもあるシカゴ郊外出身のデビッド・コールマンさん（51）は、09年に南米エクアドルの首都キトへ引っ越した直後、自分自身が不思議な体験をしてから、UFOを信じるようになったと話す。

コールマンさんはCNNに、「飛行機でもヘリコプターでもドローンでもない何かのライトが見えた。形はふぞろいで、音はまったく聞こえなかった」と語った。「外側は白いライトが輪になっていて、中心にひとつ赤いライトがあった」

「これで好奇心を刺激され、研究に取り組むようになった。最初は好奇心だったが、取りつかれたような感じになった」

コールマンさんは、宇宙人を信じたからといって自分の日常生活に変化はないと強調した。

「相手側は全体的に平和的と考えられ、不干渉の実績は100％といえる」「社会がここまで発達していれば、UFO公開にも対応できるだろう。宗教の根幹を揺るがしたり、経済面で市場をひっくり返したりすることもないだろう」

だがその裏ではもっと恐ろしい一面が影を落としていると、コールマンさんは言う。

「人間や動物が連れ去られたというデータが蓄積されている。それを見てみると、確かに何か恐ろしいことが起きている。訪問者側が何らかの生物学的な関心を持ち、体の知識を集めようとしている」

議会公聴会と内部告発者の主張

未確認の飛行現象は近年、少数派の議論から脱して議会へ持ち込まれるようになった。説明のつかない飛行目撃情報を理解しようという、党派を超えた関心が高まっていることがうかがえる。

23年にはUAPについての下院公聴会で退役軍人3人が証言に立ち、目撃情報は国家安全保障上の問題だと警告。この問題をめぐる政府の秘密主義は度が過ぎると批判した。

元空軍情報将校のデビッド・グラシュさんは証言のなかで、政府がUFO目撃についての研究を隠蔽（いんぺい）してきたと批判した。

また、米政府はUAPだけでなく、飛行物体に乗っていた「非人間」パイロットの死体も保管していると証言した。ただし、ほかの人からの伝聞であることを認め、自分で目撃したことではないと言明した。

民主党の下院議員、ジャレッド・モスコウィッツさんは公聴会で、UAPの報告に含まれる全情報をただちに公開するよう求めた。

モスコウィッツさんは米軍幹部らに「何も隠すものがないなら、議会がライト・パターソン空軍基地などを訪問することを認めてほしい」と呼びかけた。「きょうにも、明日にも公開するべきだ。その時が来た」

トランプ米大統領は2月、自身のSNSトゥルース・ソーシャルを通し、国防総省などの連邦機関に地球外生命体やUFOに関する記録の公開を指示したと発表した。

また国防総省当局者がCNNに語ったところによると、空と海、宇宙でのUAP情報を収集、分析する目的で設置された全領域異常対策室（AARO）が、ホワイトハウスや各連邦機関と緊密に連携し、情報の統合や迅速な公開に取り組んでいるという。

ただトランプ氏が透明性を約束したとはいえ、情報公開への道は役所の煩雑な手続きに紛れた結果、時間がかかった末に大幅な黒塗りのファイルが公開されたり、全く公開されなかったりすることもあり得る。

UFO伝説を調べている一部の人々は、仕事への悪影響だけでなく、自分自身の安全にも不安を抱いている。

ボン・レンネンカンプさんはCNNに、信頼できる軍人やパイロットたちも、自分の知っていることを話す時は慎重に警戒していると述べた。

議会で証言に立ち、UFOの回収や、その回収物から技術情報を解析するリバース・エンジニアリングをめぐってかなり大規模な陰謀を指摘した内部告発者らは、文字通り死の恐怖を口にしているという。

ただし専門家らは、行方不明になったマッカスランドさんについて何らかの予断を持つことに慎重な姿勢を示す。

エリゾンド氏は「個人的に、かれが無事に見つかることを願っている。ただ森の中で道に迷っただけかもしれない」と語った。