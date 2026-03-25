ママさんとお揃いのニット帽を編んでもらった猫さん。とても気に入ったようで…。

話題の投稿は31万回を超えて再生され、「ふわふわ猫にもふもふニット帽可愛い」「うちの子にも着させてみたい」「猫とおそろいというワードから幸せ溢れてる」「可愛すぎて尊い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫とお揃いの『ニット帽』を編んでみた結果…心温まる『素敵な光景』】

手編みの猫用ニット帽

TikTokアカウント『Neruko』に投稿されたのは、ママさんとお揃いの手編みニット帽を被る猫さんの姿です。動画に登場したのは、キジ白猫さんとキジトラ子猫ちゃん。2人はとっても仲良しで、よくくっついて眠っているのだとか。

編み物が趣味だというママさん。猫さんとお揃いのニット帽を編んでみたのだといいます。キジ白猫さんは編み物に協力的で、大人しく頭の寸法も測らせてくれたそう。

お気に入りになったよ

出来上がったニット帽は、赤色と白色のストライプ柄。猫さん用のニット帽には耳が出せる穴が空いていて、バッチリの仕上がりです。

キジ白猫さんに被せてみたところ、嫌がることなく大人しく被ってくれたといいます。それどころか、「この帽子、気に入ったにゃ」というように嬉しそうな顔をしていたのだとか。こんな反応をされたら、ママさんも編んだ甲斐があったことでしょう。

素敵すぎるお揃い

子猫ちゃんにも手編みニット帽を被せてみましたが、少し大きかったのだとか。子猫ちゃんにはもう少し小さめのニット帽が必要なようです。

ニット帽を被ったキジ白猫さんを見て、「猫って頭が寒いとかあるのかな」と疑問に思ったというママさん。猫さんがピンポイントで頭に寒さを感じるかは分かりませんが、キジ白猫さんがママさんお手製のニット帽を気に入ったことは確かなようで、ニット帽を被ったまま気持ち良さそうに寛いでいたのだとか。

お揃いのニット帽を被ったキジ白猫さんとママさん。ママさんに抱っこされたキジ白猫さんからは、「幸せにゃ」と聞こえてきそう。お揃いの手編みニット帽のおかげで、心も体も暖かく過ごせることでしょう。

投稿には、「幸せのおすそ分けをありがとう」「ﾈｺﾁｬﾝがお揃い被ってくれるのこっちまで嬉しい」「2人ともとーーっても似合ってて可愛いなぁ」「可愛すぎて泣けてきた」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『Neruko』には、猫さん用の編み物をテーマに、手編みのヘッドドレスを被ったキジ白猫さんや手作りおもちゃで遊ぶキジトラ子猫ちゃんの姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『Neruko』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。